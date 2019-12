Ferrari'ye geçişi yalanlayan Wolff: "Hamilton'ın ayrılma ihtimali %25"

Son haftalarda F1 padokunda çok sayıda çılgın dedikodu ve iddia dolaşıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Lewis Hamilton'ın 2020 sonrası için Ferrari başkanı John Elkann ile iki kez baş başa görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Şimdi de Mercedes'in patronu Toto Wolff'un Ferrari'nin yeni takım patronu olacağı iddia ediliyor.

Mercedes F1'in hissedarları arasında yer alan Wolff'un adı aynı zamanda F1 CEO'su görevi için geçiyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Wolff, "Ferrari harika bir takım ve harika bir marka. Ama Mercedes'le yaptığım şeyler benzersiz."

"Bana hissedar olarak takımı satın alma güveni verdiler ve böylece bir hissedar/girişimci olarak buradayım. Bu yüzden kolayca arkada bıkılmayacak bir ilişki var." diyerek İtalyan takıma geçeceği iddiasını reddetti.

Diğer tarafta Wolff, Hamilton'ın Ferrari'ye gitme ihtimalinin düşük de olsa mümkün olduğunu kabul ediyor.

Ama en iyi aracı ürettikleri sürece, hangi pilotla yarışacaklarına kendilerinin karar vereceğini düşünüyor.

"Onun seviyesindeki bir sürücü bir takımı tersine çevirebilir ve bu faktörü küçümsemiyorum. Şu noktada en gerçekçi yaklaşım birlikte devam etmemiz. Ancak belki de sonunda yeni bir zorluk onun ilgisini çekebilir."

"Yapabilecek tek şey ona en iyi aracı ve en iyi motoru sunmak. Pilotlar en hızlı araca sahip olmak için her zaman önemlidir."

"Lewis takımımızın temel taşlarından birisi ve onunla devam etmek istiyoruz. Bence takımda kalma şansı %75. Geri kalan %25 üzerinde ise herhangi bir kontrolümüz yok."

"Size bu rakamı veriyorum çünkü mantıklı olarak düşünüyorum. Her şey ilişkinin devam edeceğini gösteriyor. Gelecek ayların nasıl gideceğini göreceğiz."

"Hızlı bir araç ve güçlü bir motor üretebildiğimiz sürece, aracı kimin kullanacağına karar verme fırsatına sahip olacağız."

"İlişkimizin devam edeceği konusunda oldukça umutluyum ama bunu üzerinde tamamen kontrolüm yok. Lewis'le çalışmaya devam etmek istiyorum, ama en önemli şey iyi bir aracımız olması. O zaman kendi kararımızı alabiliriz."

"Kararı etkileyen finans gibi pek çok faktör var. Lewis, Mercedes'e geçtiğinde herkes hata yaptığını söyledi ve bunun doğru olduğunu gösterdi. Bu yüzden Ferrari ihtimalini küçümsemek gibi bir hataya düşmeyeceğim."

"Yedinci veya sekizinci şampiyonluğumuzu kazanma konusunda herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Aksine başarı konusunda alçak gönüllü kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer mantık penceresinden bakarsak, her şey birlikte bu yolculuğa devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Ama bazı ek faktörler de olabilir. Mesela heyecan verici bir anlaşma olabilir. Sonunda finansal konular ve diğer şeyler birleşip, bir paket haline gelecek. Sürücü de bunları değerlendirecek. Bu çok normal, hepimiz aynısını yapıyoruz."

"2021'de mümkün olan iyi sürücü kadrosuna sahip olmak itiyoruz ve önümüzde koca bir yıl var."

"Kendimize karar vermemiz gereken belirli bir tarih belirlemedik ve tartışmalar ocak ayı öncesinde yapılmayacak."

"En önemlisi en iyi aracı üretmemiz. Eğer bunu yaparsak, yarışacağımız pilotlara kendimiz karar verebiliriz."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and the entire Mercedes team at the track celebrate victory in the race and the Championships

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images