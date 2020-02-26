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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Ferrari bir saniye hızlanabilir"

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Wolff: "Ferrari bir saniye hızlanabilir"
Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 16:29

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari'nin henüz aracını ya da motorunu zorlamadığını, bu yüzden bir saniye daha vakit bulabileceklerini söyledi.

Ferrari, birinci Barcelona testlerinde genel olarak hıza odaklanmak yerine, aracın ayarlarına ve sistemlerini kontrol etmeye odaklandı.

Mercedes genel olarak etkileyici bir performans sergilemeye devam ederken, Mercedes takım patronu Toto Wolff yeni araçlarından memnun olduğunu ancak Ferrari'nin bir saniye hızlanabileceğini söyledi.

Wolff, “Ekibimiz yeni aracın özelliklerini incelemeye devam ediyor, çünkü süspansiyonu geliştirirken yeni bir konsept kullandılar. Şimdi W11'in ayarlardaki değişikliklere nasıl tepki verdiğini anlıyoruz, ancak şu ana kadar mükemmel bir izlenim bırakıyor. Pistin kenarındaydım ve aracın durumundan gurur duyduğumu söylemeliyim. Kuvvetli rüzgarlara rağmen pistte istikrarlı şekilde davranıyordu. Görünüşe göre sezona normal şekilde başlamamıza izin verecek kadar sağlam bir temel oluşturduk."

"Bu hafta tamamen aracı anlamakla ilgili. Yeni bir süspansiyon konsepti üzerinde çalışıyoruz ve bundan çok şey öğreniyoruz, ancak sezonun başlangıcından önce her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Belki de en hızlı araca sahibizdir, en azından öyle olmasını umuyorum. Şu noktada gerçek değil ancak iyi bir temelimiz olduğu için, onu geliştirebilir ve hızı yavaş yavaş arttırabiliriz. Takımdaki genel ruh hali 'yeterince iyi değiliz' olarak kalmaya devam ediyor."

"Kimin nerede olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor. Ferrari'nin kendisi hız olarak bu kadar uzakta olmasına rağmen, Ferrari güç ünitesinin neler yapabileceğini Alfa Romeo ve Haas araçlarıyla görüyoruz."

"Yani muhtemelen Ferrari, güç ünitesi sayesinde bir saniye gelişebilir. Ayrıca ne kadarlık yakıt yükü ile çalıştıklarını da bilmiyoruz. Bu nedenle, şimdiye kadar sadece kimin neyi yapabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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