Prime'a abone ol
Önceki / F1'in eski patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçundan hapis cezası aldı! Sonraki / Norris: "Katar'da galibiyet mücadelesi fırsatını kaçırdım"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Wolff: "Ferrari Başkanı ile akşam yemeği yediğini Hamilton bizzat söyledi"

Mercedes patronu Toto Wolff, Ferrari Başkanı John Elkann ile Lewis Hamilton'ın bir "akşam yemeği yediğini" doğruladı.

Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Bu yıl Lewis Hamilton'ın kontratı 2023 sezonunun sonunda biteceği için, uzun süre boyunca emekli olacağı ya da Ferrari'ye gideceği haberleri çıktı.

Fakat İngiliz pilot sonunda tercihini Mercedes'le kontrat yenilemekten yana kullandı. Yine de bu söylentiler neredeyse her hafta F1 medyasını meşgul etti.

Bir noktada Ferrari Başkanı John Elkann ile Hamilton'ın akşam yemeği yediği ve kendisine sözleşme teklif edeceği bile söylendi.

Bu iddialar o dönem büyük yankı uyandırırken, Wolff şimdi bu yemeğin doğru olduğunu söyledi.

La Gazzettta dello Sport'a konuşan Mercedes patronu, "Lewis'in kontrat yenilemesinde küçük bir gecikme yaşandı fakat takımda kalacağından hiç şüphe etmedik."

"Bir süre önce Lewis bana, 'John Elkann ile yemek yedim ama bir yere gitmeyeceğimi biliyorum" dedi."

"Sonra Ferrari yönetimiyle görüştüğünü yazdıklarında yine 'Toto, pazarlık yapmıyorum' dedi."

"Bu konuda hiçbir zaman şüphe duymadım." dedi.

Mercedes, Hamilton'ın dışında George Russell'ın da anlaşmasını uzattı. Wolff, Russell'a "gelecek" gözüyle bakıyor.

Wolff, "Takımımızın geleceği olarak gördüğümüz George Russell ile olan sözleşmemizi de iki sezon daha uzattık."

"Kendisi Mercedes'te yetişen Hamilton'dan bir sonraki nesil."

"Onlarla mutluyuz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, gives fans a thumbs up

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, gives fans a thumbs up

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

F1'in eski patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçundan hapis cezası aldı!

Norris: "Katar'da galibiyet mücadelesi fırsatını kaçırdım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Moto3 Mandalika: Cuma antrenmanlarının lideri Deniz Öncü!

Moto3 Mandalika: Cuma antrenmanlarının lideri Deniz Öncü!

Moto3
Mandalika

Moto3 Mandalika: Cuma antrenmanlarının lideri Deniz Öncü! Moto3 Mandalika: Cuma antrenmanlarının lideri Deniz Öncü!

Bayer: "AlphaTauri hissedarları, Red Bull'la daha yakın bir ilişki istiyor"

Bayer: "AlphaTauri hissedarları, Red Bull'la daha yakın bir ilişki istiyor"

Formula 1
Katar GP

Bayer: "AlphaTauri hissedarları, Red Bull'la daha yakın bir ilişki istiyor" Bayer: "AlphaTauri hissedarları, Red Bull'la daha yakın bir ilişki istiyor"

Villeneuve: "Max'in hiçbir zayıf yönü yok"

Villeneuve: "Max'in hiçbir zayıf yönü yok"

Formula 1
Katar GP

Villeneuve: "Max'in hiçbir zayıf yönü yok" Villeneuve: "Max'in hiçbir zayıf yönü yok"

Son Haberler

Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

IMSA IMSA
Petit Le Mans Road Atlanta

Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

MGP MotoGP
Endonezya GP

Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

MGP MotoGP
Endonezya GP

Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

F1 Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol