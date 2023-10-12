Wolff: "Ferrari Başkanı ile akşam yemeği yediğini Hamilton bizzat söyledi"
Mercedes patronu Toto Wolff, Ferrari Başkanı John Elkann ile Lewis Hamilton'ın bir "akşam yemeği yediğini" doğruladı.
Bu yıl Lewis Hamilton'ın kontratı 2023 sezonunun sonunda biteceği için, uzun süre boyunca emekli olacağı ya da Ferrari'ye gideceği haberleri çıktı.
Fakat İngiliz pilot sonunda tercihini Mercedes'le kontrat yenilemekten yana kullandı. Yine de bu söylentiler neredeyse her hafta F1 medyasını meşgul etti.
Bir noktada Ferrari Başkanı John Elkann ile Hamilton'ın akşam yemeği yediği ve kendisine sözleşme teklif edeceği bile söylendi.
Bu iddialar o dönem büyük yankı uyandırırken, Wolff şimdi bu yemeğin doğru olduğunu söyledi.
La Gazzettta dello Sport'a konuşan Mercedes patronu, "Lewis'in kontrat yenilemesinde küçük bir gecikme yaşandı fakat takımda kalacağından hiç şüphe etmedik."
"Bir süre önce Lewis bana, 'John Elkann ile yemek yedim ama bir yere gitmeyeceğimi biliyorum" dedi."
"Sonra Ferrari yönetimiyle görüştüğünü yazdıklarında yine 'Toto, pazarlık yapmıyorum' dedi."
"Bu konuda hiçbir zaman şüphe duymadım." dedi.
Mercedes, Hamilton'ın dışında George Russell'ın da anlaşmasını uzattı. Wolff, Russell'a "gelecek" gözüyle bakıyor.
Wolff, "Takımımızın geleceği olarak gördüğümüz George Russell ile olan sözleşmemizi de iki sezon daha uzattık."
"Kendisi Mercedes'te yetişen Hamilton'dan bir sonraki nesil."
"Onlarla mutluyuz." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, gives fans a thumbs up
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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