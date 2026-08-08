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Formula 1

Wolff: “Ferrari adeta sızlanıyor”

Toto Wolff, yeni kurallar döneminde elde ettikleri başarılara rağmen motorlarının rakiplerinden fersah fersah üstün olduğu iddialarını reddetti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

2026 kurallarının ilk yarısındaki 11 yarışın 8’ini kazanan ve çaylak yılının ardından gelişim gösteren Kimi Antonelli ile şampiyonayı lider götüren Mercedes, yeni kurallar döneminde üstünlük sergiledi. Ancak son beş yarışta Ferrari'nin iki, McLaren'in ise bir galibiyet alarak aradaki farkı kapatması, padoktaki motor gücü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

2014’teki kurallar döneminde sergiledikleri ezici üstünlüğün bu kez tekrarlanmayacağını belirten Toto Wolff, RacingNews365’e verdiği özel röportajda  rekabetin geldiği noktayı şu sözlerle değerlendirdi: "2014 hibrit çağının başında bizi o kadar baskın kılan şey, motorumuzun uzun süre boyunca rakiplerden çok üstün olmasıydı.” 

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Bugünse Ferrari’nin bize son derece yakın olduğunu görebiliyorsunuz. Araç ayarlarında küçük bir hata yaptığınızda ya da rakibinizin getirdiği bir güncellemeye karşılık veremediğinizde anında geriye düşüyorsunuz.” 

“Bu yüzden Formula 1’de artık o tarz bir üstünlük dönemi göreceğimizi sanmıyorum."

FIA’nın geride kalan üreticilere yardım etmek amacıyla uyguladığı ADUO (Ek Gelişim Fırsatları) sisteminin içten yanmalı motor ölçümlerinde Red Bull’u en güçlü üretici olarak belirlediğini hatırlatan Wolff, rakiplerinin performansına dair şunları söyledi: "FIA verilerine göre içten yanmalı motor tarafında en güçlüsü Red Bull.” 

“Bütüncül paket olarak bakıldığında belki en iyisi bizizdir, bunu kabul edebilirim.”

Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ferrari ise en güçlü motora sahip olmadığını söyleyip duruyor, adeta sızlanıyor. Oysa gayet rekabetçi bir güç ünitesine sahipler; sadece araçlarını yüksek yere basma gücü odaklı ve egzoz çıkışını kapatan kanatçıklarla tasarlamışlar.” 

“Bence şu an griddeki temel güç ünitelerinin performans seviyeleri neredeyse tamamen eşit."

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