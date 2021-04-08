Wolff: ‘’Fabrikaya ilk kez girdiğimde, Mercedes’in bir F1 takımı olduğuna inanamadım’’

Mercedes’teki rolünün öncesinde Williams ile Formula 1 tecrübesi yaşamış Wolff, 2013’te Mercedes’e ilk kez yardımcı yönetici olarak katılmıştı. Ardındansa Mercedes-Benz Motor Sporları Programı’nın başına geçmiş ve bütün sorumluluğu üstlenmişti.

Takımın başına geçtiğinden beri Mercedes ile rekor üstüne rekor Wolff, son yedi yıl da yedi şampiyonluk yaşayan Mercedes'in 2013’ten bu yana fazlasıyla değiştiğini belirtti.

Wolff, ‘’Fabrikaya ilk kez girdiğimde hiçbir şey istediğim gibi değildi. Binaya girdim ve resepsiyona gittim, lobide oturdum. Geçen haftadan kalma bir gazete ve içindeki kahve kurumuş plastik bardaklar vardı. Mercedes Formula 1 takımının bu olduğuna inanamamıştım.’’

‘’Kurumuş kahve bardakları veya tarihi geçmiş bir gazete pist üstü performansınızı nasıl etkileyebilir ki?’ diye sorabilirsiniz ancak bunlar davranışlarınızı ve tavırlarınızı gösterir, detaylara ne kadar önem verdiğinizi gösterir.’’

‘’Bizim gibi yüksek teknolojiye sahip takımlar için de en önemli şeylerden biri de bu önemsiz gözüken küçük detaylar. Çoğu takım, bunları data olmadığından, aerodinamiğe katkısı olmadığından kısaca pist üstündeki performansa bir katkısı olmadığından göz ardı ediyorlar.’’

‘’Fakat bunlar bütün takımın değerleri ve herkes aynı yönde koşarsa, eğer herkes böyle küçük detaylara dikkat ederse takım bir momentum yakalar. Yani evet, Mercedes F1’deki ilk anım böyleydi.’’ ifadelerini kullandı.

‘Başarıya giden yolda hangi değerler gerekli?’ sorusuna ise Wolff, ‘’Gereken en önemli karakter özellikleri: doğruluk, sadakat, saygı, detaylara dikkat etmek ve yaptığın işe takıntılı olmak. Burada oturup bir buçuk saat boyunca bana önemli gelen özellikleri sayabilirim ancak bunlar kişiden kişiye göre değişebilir. Yine de bir takımın iskeletini bunlar oluşturur.’’ yanıtı verdi.