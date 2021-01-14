Wolff: "F1'in zirvesinde kalmak zorlu bir mücadele olacak"

Alman araç üreticisi, 7 sezondur üst üste F1’de her 2 şampiyonluğu da kazanıyor ve takımların mevcut araçlarını çok küçük değişikliklerle devam ettirdiği 2021 sezonu için favori takım olarak gösteriliyor.

Fakat Wolff, bütçe sınırlandırmasının zorlukları ve 2022 için tamamen yeni bir araç tasarlamanın yarattığı baş ağrısıyla takımın zor günlere kendini hazırladığını söyledi.

2021 sezonu öncesinde Autosport/Motorsport.com’a konuşan Wolff, “Bizim için ilginç bir sene olacak çünkü bütçe kısıtlanması sebebiyle farklı bir yapılanma izlemek zorundayız.”

“Biraz değiştirilmiş 2021 regülasyonlarıyla, 2022’de gelecek büyük regülasyon depreminin birlikte yarattığı zorlukla yüzleşiyoruz.”

“Bu faktörler bize karşı çalışıyor ve bu bizi çok motive ediyor fakat iyi bir organizasyona sahip olduğumuzdan bizim lehimize faktörler de mevcut. Fakat genel olarak değişikliği destekliyoruz ve geçmişte de destekledik. O yüzden takımımız 2022’yi dört gözle bekliyor.” dedi.

Mercedes henüz Lewis Hamilton’la sözleşme görüşmelerinin sonuna gelmemişken, takımdaki bir diğer belirsizlik de sonrasında takımın patronu olarak kalacak şekilde 3 yıllık sözleşme imzalayan Wolff olmuştu.

Wolff Mercedes için en iyi şekilde çalışma yolundaki kararlılığını birçok kez belirtti fakat gelecekte kendi yerini alacak birisini bulacağını da söyledi.

Wolff, “Takım içinde sahip olduğum ilişkilerden mutluyum ve katkıda bulunabildiğim sürece görevim bu olacak.”

“Fakat eşit şekilde takım liderliğinde bir dar boğaza yol açmadığımdan da emin olmalıyım. Ve çalışanlarımıza, Mercedes’e ve Mercedes F1 takımının yatırımcılarına karşı bir görevim de; zamanı geldiğinde bayrağı devredebileceğim benden daha iyi birisini bulmak.” dedi.

Wolff’ün takım yönetiminde kalacağının açıklanmasındaki gecikmenin sebebi ise, INEOS takımın yatırımcısı olduktan sonra takım sahipliğinde değişiklik oldu.

Anlaşmadan sonra Mercedes F1 takımı Daimler, INEOS ve Wolff arasında 3 eşit hisseye bölünmüş durumda.

Daimler CEO’su Ola Kallenius’la anlaşmasını yenilemesinin neden bu kadar uzun sürdüğü sorulduğunda Wolff, “Ola, Daimler, yönetim kurulu ve Daimler’de çalışan insanlarla ilişkim olabilecek en iyi seviyede. Ve birlikte sahip olduğumuz bir şirketimiz mevcut.”

“Gelecek adına bir karar vermek işverenimin sözleşmemi uzatması kadar kolay değil, çünkü gelecekte hissedarlar arasında oluşacak ilişkileri de konuşmalı ve göz önünde bulundurmalısınız. Ve bu zaman alıyor.”

“Diğer tüm kurumsal yapılanmalarda veya işletmelerde de, yönetim ve gelecekteki hissedarlık konusundaki sorulara her gün basit bir çözüm üretemiyorsunuz. Yani bu, olayların normal akışı.” dedi.