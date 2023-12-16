Wolff, F1'in 'spordan çok şova dönüştüğü' iddialarına katılmıyor

F1, Liberty Media'nın 2017'de sporun kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, Netflix'in popüler belgesel dizisi Drive to Survive gibi yeniliklerle dünya çapında çekiciliğini artırmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Spor, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami, Teksas ve Las Vegas'ta olmak üzere üç ayrı yarış düzenlerken, F1'in paydaşları da 2021'de Cumartesi sprint yarışlarını tanıtarak bir yarış hafta sonu formatını denediler.

Sezon başına sprint yarışlarının sayısı 2023 için üçten altıya çıkarıldı ve format Sprint Shootout olarak bilinen ekstra bir sıralama seansı şeklinde değiştirildi.

Formatının 2024 için bir kez daha değiştirilmesi ve Sprint Shootout'un Cuma gününe alınması bekleniyor.

Her ne kadar bazı taraftarlar Liberty Media yönetimindeki F1'in yenilikleri karşısında yabancılaşmış hissetse de Wolff şov faktörünün öne çıktığı fikrini reddediyor ve yeniliklerin teşvik edilmesi gerektiğine inanıyor.

Bloomberg'e konuşan Wolff, "Sporun ötesine geçtiğimiz ve 'çok fazla şov olduğu' söylemlerine katılmıyorum."

"Sprint yarış hafta sonları ve Las Vegas'ta gece yarışları ile farklı formatlar deniyoruz."

"Spor değerlerimize sadık kalarak daha iyi bir şov sunmamız gerekiyorsa bunu denememiz gerektiğini düşünüyorum."

"Ancak Pazar günkü Grand Prix, finansal, teknik ve sportif kurallar çerçevesinde her zaman Formula 1'in özünü oluşturmalı." dedi.

Wolff'un yorumları, Ferrari pilotu Carlos Sainz'in rögar kapağı sebebiyle aldığı hasarın ardından ilk antrenmanın iptal edildiği Las Vegas Grand Prix'sinin kaotik başlangıcından neredeyse bir ay sonra geldi.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Start action

Bir muhabirin bu olayın F1 için 'kara bir leke' olduğu yönündeki düşüncelerini kabul etmeyen Wolff, "Bu bir kara leke değil, hiçbir şey değil!"

"Bu tamamen saçmalık! Nasıl olur da her şeye yeni standartlar getiren bir olay hakkında kötü konuşursunuz?"

"Sonra da açılmış bir rögar kapağı hakkında konuşuyorsunuz. Bu daha önce de oldu ve bu hiçbir şey demek değil!"

"Bu Grand Prix'yi düzenleyen, bu sporu olduğundan çok daha büyük bir hale getiren insanların hakkını vermelisiniz. Hiç birisi hakkında iyi konuşup iyi bir şey yazdınız mı?"

"Liberty harika bir iş çıkardı ve ilk antrenman seansında bir rögar kapağı açıldı diye sızlanmamalıyız." şeklinde yorum yaptı.