Wolff, F1'in Red Bull-AlphaTauri bağlantıları konusunda şeffaflığına destek veriyor

Toto Wolff, bazı takımların Red Bull ve AlphaTauri'nin artan yakınlığı konusundaki endişelerinin ardından Formula 1'in bu konudaki şeffaflığını desteklediğini açıkladı.

Halihazırda Red Bull'un alt takımı olan AlphaTauri, uzun süredir takım patronu olan Franz Tost'un ayrılması ve Laurent Mekies ile Peter Bayer'in göreve gelmesiyle 2024'te yeni bir isim, görünüm ve isim sponsoru da dahil olmak üzere büyük değişiklikler geçirecek.

Bayer takımın mümkün olduğunca çok sayıda transfer edilebilir parça (eskiden listede olmayan parçalar) alacağını açıkça belirtti. Sezon sonundaki güncellemeler takımı, markalar şampiyonasının en altından alıp yedincilik için Williams ile çekişmeye kadar itti.

Bu durum padokta bazı sürtüşmelere neden oldu. Diğer takımlar, Red Bull ve AlphaTauri'nin şu anda aynı tesisi kullanmasıyla birlikte tüm takımların kendi rüzgar tünellerini kullanmasını sağlamak gibi olası boşlukları kapatmaya istekli.

Her iki takımın da yanlış bir şey yaptığına dair herhangi bir iddia yokken Wolff F1'e olan inancını sürdürüyor.

Medyaya verdiği demeçte Wolff, "Dürüst olmak gerekirse, [Yuki] Tsunoda'nın [Abu Dabi sıralamalarında] altıncı olduğunu gördüm ve güçlü bir şekilde geldiler, bu da AlphaTauri hayranları için beni mutlu ediyor."

"Ancak bu şeffaf bir dünya."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

"Henüz hiçbir parçaya bakmadım, eminim ki başkaları da bakacak ve biz de oradan yola çıkacağız."

"Ama dürüst olmak gerekirse, bunu düşünmek için çok fazla zaman harcamadım." dedi.

Mercedes takım patronu ayrıca geçiş eksikliğinin bir nedeni olarak gösterilen aerodinamik gelişim oranına da değindi. Ancak lastiklerin, geçiş sayılarındaki azalma da daha baskın bir faktör olduğuna inanıyor.

"Kasım ayında Abu Dabi'de bunu olumsuz olarak görmezdim. Gelecek yıl Bahreyn'de neler olacağını ve sezonun nasıl geçeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Pirelli lastiklerinin gelecek yılki otomobille nasıl başa çıkacağını göreceğiz. Ancak geçişler daha da kötüleşti ve her şey lastik yönetimiyle ilgili."

"Bu yüzden Katar'daki gibi tam gaz gittiğimiz yarışlar olmasını istiyorum."