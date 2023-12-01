Wolff: "F1'in Katar gibi daha fazla tam gaz gittiğimiz yarışlara ihtiyacı var"

Pilotlar, Pirelli lastiklerinin aşırı ısınmasını yönetmek zorunda kalmaktan giderek daha fazla şikayet ediyor. Lastikler termal bozulmaya eğilimli ve bu da onları daha soğuk hava aramak için öndeki pilotla araya mesafe koymaya zorluyor.

Pirelli, takımların yeni zemin etkili araçların aerodinamiğini tahmin edilenden çok daha fazla geliştirerek daha türbülanslı hava yaratmalarından kaynaklandığını söylediği bu sorunun farkında. Pirelli, lastik bileşimini değiştirmeyi araştırıyor olsa da gerekli araştırma ve üretim çalışmaları, yeni lastiklerin 2025 yılına kadar üretilemeyeceği anlamına geliyor.

Takımların şu anda araçlarını 2024 için geliştirmeye odaklandıkları göz önüne alındığında, DRS trenlerinin gelecek sezon F1'i daha da zora sokması ve seyir zevkini daha da azaltacağı yönünde endişeler var.

Wolff'a göre çözüm, Ekim ayındaki Katar GP'sinde olduğu gibi, bordürlerin lastiği kesmesi nedeniyle 18 turluk lastik stintlerinin zorunlu kılındığı daha tam gaz gidilen yarışları takip etmek.

Motorsport.com'un endişeleriyle ilgili sorusuna Wolff, "Kasım ayında Abu Dabi'de bunu olumsuz olarak görmüyorum. Gelecek yıl Bahreyn'de neler olacağını ve sezonun nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Nasıl gittiğini görmek için bekleyelim ve bence Pirelli lastiklerinin gelecek yılın araçlarını nasıl idare edeceğini görelim. Ama sonuca baktığımızda, geçişler daha da kötüleşti."

"Her şey lastiklerin termal yönetimiyle ilgili. Bu yüzden, Katar gibi sadece tam gaz gittiğimiz yarışlar yapmak istiyorum." dedi.

Photo by: Erik Junius Pirelli tyres preparation

Pirelli motor sporları direktörü Mario Isola çok dayanıklı bir lastik üretilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Isola, bu durumda pilotların tüm yarış boyunca %100 zorlayacağını, yani geçişe yol açacak bir performans düşümü olmayacağını öngörüyor.

Isola, "Takımları ve stratejistlerini de dahil ederek bu konuyu düzgün bir şekilde tartışmak için doğru zamanı ayırmamız gerekiyor. Çünkü örneğin lastiklerin aşınma seviyesini değiştirdiğinizde, tüm yarışlarda tek bir pit yapılması ve tüm takımların aynı stratejiyi uygulaması gibi bir risk ortaya çıkıyor." dedi.

Lastiklerle ilgili endişelerin yanı sıra, RB20'ye odaklanmak için 2023 aracını geliştirmeyi erken bırakan Red Bull'un bir sezon daha hakimiyet kurmasından korkuluyor.

Photo by: James Sutton / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Wolff, Max Verstappen'in hakimiyetinin henüz F1 seyircisini caydırmadığını ancak şampiyonayı eğlenceli kılmak için rakiplerin adım atması gerektiğini söylüyor.

Televizyon izleyici sayılarındaki düşüş nedeniyle F1'in sosyal medya etkileşimini vurgulamaya yöneldiğine dair bir inanç olsa da Wolff, "Rakamlar hâlâ iyi görünüyor."

"Sosyal medyada büyüyoruz; tıklım tıklım dolu ve biletleri tükenmiş yarışlar görüyoruz [her ne kadar organizatörler Red Bull'un hakimiyetinin satışlar üzerindeki etkisinin gelecek yıl daha fazla hissedileceğini kabul etseler de]."

"Ama aslında her şey gösteri etrafında dönüyor. Eğer gösteri iyi değilse, taraftarlarımız bizi daha az takip edecektir."

"Ama sporda her zaman söylediğim şey, dürüstlüğü sevdiğimdir. Gösteri sporu takip eder ve bu bir meritokrasidir [liyakata dayalı bir yönetim şekli]. Kim işini en iyi yaparsa o kazanır..."

"Aslında bunu durduramazsınız, bu yüzden Red Bull Racing ile rekabet edebilmek için daha iyi bir iş çıkarmak zorunda olan biz, Ferrari ve diğer tüm takımlardır."

"Elbette, belli bir gecikmeyle birlikte insanların 'Nasıl olsa sonucu biliyorum' deme riski var... Ancak yine de bizim daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor." dedi.