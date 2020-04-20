Wolff: "F1'in COVID-19 salgınını azaltmak üzerine bir görevi var"

F1, devam eden küresel koronavirüs krizinin bir sonucu olarak 2020 sezonunun başlangıcında zorunlu bir gecikmeyle karşı karşıya kalıyor ve bu gecikme, ilk dokuz yarışın ertelenmesine veya iptal edilmesine sebep oldu.

F1'in patronları, sezonu mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek için çalışıyorlar ve çoğu Avrupa ülkesinde devam eden karantina nedeniyle yarışların kapalı kapı yarışları düzenlenmesi konusu gözden geçiriyorlar.

Bu ara sırasında Mercedes ve diğer altı İngiltere merkezli ekip, hayat kurtaran tıbbi cihazlar geliştiriyorlar ve koronavirüs hastalarını tedavi etmek için, NHS'den 20.000'den fazla sipariş alan bir soluma cihazının üretimine katkıda bulunuyorlar.

Wolff, Mercedes’in Deep Dive serisinin son bölümünde “Formula 1 bir eğlence platformu, bir spor ve hepimiz onu özlüyoruz,” dedi ve ekledi:

“Ama bence koronavirüs vakalarını azaltmak ve bu korkunç aşamadan kurtulmak için herkesin yaptıklarına, spor olarak katkıda bulunmak zorundayız."

“En önemli şey hepimizin; ailelerimizin, arkadaşlarımızın, ekiptekilerin ve Daimler'deki meslektaşlarımızın sağlığı ve esenliğidir."

“Sanırım etrafa yayılan çeşitli veriler gördünüz ve söylentiler duydunuz, bu durumun riskini abartan vakalar gördünüz."

“Bu elimizde bulunan denkleme, hükümetlerin çeşitli stratejilerini ekleyin: benim ülkem olan Avusturya, çok erken bir karantina politikası benimsedi. Üç hafta sonrasına geldiğimizde ise virüsün etkisi düşüşe geçmeye başladı ve hükümet yavaş yavaş normal yaşama yeniden açılmayı düşünüyor."

“O zaman İsveç'in tamamen farklı bir strateji benimsediğini ve daha önce olduğu gibi sosyal uzaklığın bileşenini eklediğini ve diğerlerinin tamamen kilitlendiğini görüyorsunuz.

"Ancak İsveç örneğine baktığımızda tamamen farklı bir strateji benimsendiğini, daha önceki yaşama sosyal mesafe kuralının etkilendiğini görüyorsunuz, ki bu sırada diğer ülkeler tam zamanlı karantina altındalardı."

“Burada gerçekten bilinmeyen bir düşmanla savaşıyoruz.”

COVID-19 salgını nedeniyle yarış yapılmaması, F1'i ve spordaki 10 takımı savunmasız bir konuma soktu ve yarış yapılma ücretleri, yayın hakları ve sponsorluklardan gelen gelirde yaşanan düşüşten sonra, takımların üzerinde bulunan finansal baskıyı hafifletmenin yolları üzerine tartışılmaya başlandı.

Ancak Wolff, F1'in ve bir bütün olarak toplumun, koronavirüs krizinden "daha güçlü" bir şekilde çıkacağından emin.

Bence bu salgın bize hayattaki küçük şeylerin önemini gösterdi. Yürüyüşe çıkmak, aileniz ve çocuklarınız ile vakit geçirmek ve o sırada ofise koşuşturmamak gibi olayları gösterdi." diyen Wolff ekledi: “Hepimiz için zor olan zamanlardan geçiyoruz; bazılarımız için durum, elimizdeki fırsatların daha iyi olması sebebiyle biraz daha kolay olabilir. Ama bu salgından daha güçlü, daha iyi bir şekilde çıkacağız."

“Sert denizler denizcileri güçlendirir. Siz içerideyken kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, ama bundan çıkarken farklı değerlere sahip farklı bir zihniyete sahip farklı bir toplum olacağız. ”