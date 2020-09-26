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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1'in başına geçmek için görüştüm ancak bir yere varmayacağı belliydi"

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Wolff: "F1'in başına geçmek için görüştüm ancak bir yere varmayacağı belliydi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1'in başına geçmek için Liberty Media ile görüştüğünü ancak bu görüşmelerin hiçbir yere varmadığını belirtti.

Liberty Media, cuma günü yaptığı açıklamada eski Ferrari takım patronu Stefan Domenicali'nin Ocak ayından itibaren Formula 1'in yeni CEO'su haline geleceğini ve bu görevi Chase Carey'den devralacağını açıkladı.

Carey, 2017'nin Ocak ayında Bernie Ecclestone'un yerine bu göreve getirildi ve geride kalan dört yılda bu görevi üstlenen isimdi.

Mercedes F1 patronu Toto Wolff'un Carey'nin yerini alabileceğine dair bazı iddialar vardı ve hatta taraflar arasında görüşmeler olduğu bile söyleniyordu.

Wolff, Liberty Media CEO'su Greg Maffei ile bu konu hakkında görüştüğünü kabul etti ancak görüşmelerin çok ileri gitmediğini belirtti.

Wolff şöyle dedi: "Hayır, bunu yapmadım. Bence Greg ile bazı ilk görüşmeler yapıldığını herkes biliyor ve bunlar hiçbir yere varmadı."

"Onunla iyi anlaşıyoruz. Greg Maffei'ye başardıklarından ötürü çok saygı duyuyorum."

“Ama olduğum yeri seviyorum. Burada kronometreyi, rekabeti ve yarışları çok sevdiğimi öğrendim, bugün olduğum yere bakarsam, Mercedes'in sahiplerinden biriyim ve bunun gerçek olduğuna inanmak için her gün kendimi çimdiklemem gerekiyor."

"Sonunda bu görüşmeler zaten hiçbir yere varamazdı çünkü Ferrari bunu kabul etmezdi."

Wolff'un F1'in başına geçme ihtimali rakip takımlar tarafından endişeyle karşılandı ve Ferrari CEO'su Louis Camilleri, bunun çıkar çatışmasına yol açacağını belirtti.

Endişeler üzerine son iki yıl içinde herhangi bir takımda çalışan birinin seri tarafından atanamayacağı konusunda anlaşma yapıldı.

Wolff, Ferrari'nin kendisinin F1 tarafından atanmasına izin vermeyeceğini bildiğini ve bunun sebebini de anladığını söyledi.

"Sorun değil, buna hakları var ve buna kesinlikle saygı duyuyorum. Muhtemelen aynı düşüncelere sahip olurdum. Sonunda farklı bir karar vermek gerekiyor çünkü sporu yönetecek en iyi adama sahip olmalısınız."

"Ama bence bugün en iyi adama sahipler. Stefano harika bir seçim."

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Editör Luke Smith

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