Wolff, F1'in Abu Dhabi'deki sezon finalinde "karmaşık" durumdan kaçınmasını umuyor

Şampiyonluk savaşı veren Lewis Hamilton ve Max Verstappen, Cidde'deki yarışta bir dizi olaya karıştılar ve Yas Marina'daki final yarışına eşit puanlarla gidiyorlar.

Hamilton ve Verstappen, yarış boyunca birden fazla kez tekerlek tekerleğe mücadele etti ve bunlardan en kayda değeri, Verstappen'in yarış kontrolünün talimatıyla, Hamilton'a yol vermek için yavaşlaması ve İngiliz pilotun kendisine arkadan çarpmasıydı.

Bu, Verstappen'in yarış sonunda 10 saniyelik bir ceza almasına neden olurken, ayrıca pist dışına çıkıp avantaj kazandığı için de beş saniye zaman cezası aldı.

Yarıştan sonra verilen 10 saniyelik zaman cezası, Verstappen'in yarış sonucu üzerinde hiçbir etki yaratmazken, yarışı ikinci sırada tamamlamış oldu.

Hamilton, yarıştan sonra verdiği demeçte, Verstappen'in agresif hamleleriyle birlikte "sınırı aştığını" söylemişti. Fakat Verstappen, "Ben sadece yarışmaya çalışıyorum ve bu spor günümüzde yarıştan ziyade cezalarla ilgili hale geldi." demişti.

Yaşanan bu olayların ardından gözler Abu Dhabi'deki sezon finaline çevrilmiş durumda. Hamilton ve Verstappen'in orada Senna ve Prost'un geçmişte yaşadığına benzer bir kaza yapmasından endişe ediliyor.

Verstappen'e verilen 10 saniyelik ceza açıklanmadan önce konuşan Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, Cidde'deki yarıştan herkesin dersler çıkarmasını ve son yarış Abu Dhabi'de her şeyin normal şekilde gelişmesini umuyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, "Umarım bugünkü yarış, herkesin bundan bir şeyler öğrenmesi ve Abu Dhabi'deki son yarışa uyarlaması için yeterli olur."

"Bence benzer bir sürüş tarzı eğer, hakemler tarafından sınırı aşmış olarak kabul ediliyorsa, muhtemelen Abu Dhabi'de de cezalandırılacak ve böyle bir durum, herkes için büyük karışıklıklara yol açabilir."

"Bu şampiyonanın böyle bir çarpışmayla sonuçlanmayı hak ettiğini düşünmüyorum. Yani böyle bir durumda, kendi kendini düzenleyen bu sisteme gerçekten güveniyorum." dedi.

Verstappen, geçen ay Brezilya'da Hamilton'a karşı yaptığı savunma nedeniyle gündeme geldi. Ancak hakemler, yeni kanıtlara ve Mercedes'in olayın yeniden incelenmesi yönündeki talebe rağmen, bunu yapmadı.

Wolff, o noktada adil yarış ve savunma konusundaki sınırların bulanıklaştığı konusunda uyarmıştı.

Suudi Arabistan GP sonrası konuşan Wolff, Cidde'de olanların, Brezilya ile benzer olduğunu belirtti.

Wolff, "Hatırlarsanız, Brezilya'da bir emsal oluşturduğumuzu, eğer inceleme olmazsa şampiyona üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini söylemiştim."

"Burada [Cidde'de] Brezilya'da yaşananların, daha düşük hızlarda olanlarıyla karşılaştık ve bunun Abu Dhabi'de olmasını istemiyoruz."

"En hızlı sürücüye sahip olan en hızlı araç şampiyonluğu kazanmalı, birbirlerine zarar vererek değil." dedi.