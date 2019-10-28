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Formula 1 / Son dakika

Wolff, F1'i korumak adına ters grid fikrine karşı çıktı

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Wolff, F1'i korumak adına ters grid fikrine karşı çıktı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Scott Mitchell
28 Eki 2019 17:31

Mercedes patronu Toto Wolff, Mercedes'in Formula 1'in DNA'sını korumak adına gelecek yıl ters gridli yarış fikrine karşı çıktığını söyledi.

Formula 1'in sahibi Liberty Media, gelecek yıl üç yarışta ters grid fikrini denemek istiyordu. Fransa, Belçika ve Rusya'da yapılacak deneme sonrası uzun vadede kullanılıp kullanılmayacağına karar verecekti.

Ancak geçen hafta Paris'teki takım toplantısında mevcut takımların ikisi fikri desteklemediklerini açıkladı ve bu yüzden fikir rafa kalktı.

Wolff, Mercedes'in buna karşı çıktığını söyledi ancak rekabet avantajlarını korumak için değil, sporun yanlış yöne gitmesini engellemek istediklerini söyledi.

Wolff, "Evet, bunu yaptım çünkü F1'in DNA'sını koruma konusunda sorumluluğumuz var. Yanlış olduğunu hissettim ve bunun avantajla ilgisi yoktu. Çünkü mevcut sıralama performanslarına bakarsanız çok hızlı olan Ferrari bu kural sayesinde arkamızda olabilirdi ve bu bizim için iyi olurdu."

"Ama buna karşı oy kullandım çünkü Olimpiyatlar'a bakarsanız, 100 metre finalinde sırf heyecanlı olsun diye Usain Bolt'u beş metre geriden başlatamazsınız." dedi.

Ters grid fikri 2020 için masadan kalksa da, önümüzdeki süreçte tartışma konusu haline gelebilir.

McLaren patronu Andreas Seid, önümüzdeki hafta sonuna kadar yeni kuralların kabul edilmesinin ardından ters grid fikrinin yeniden düşünülebileceğini söyledi.

"Buna karşı olan iki takım vardı ve bana göre 2020 için şu anda masada değil. Tartışmalar önümüzdeki hafta yapılacak 2021 planları üzerinde yapılıyor. Odak konusu bu. Bu konuya netlik gelir gelmez bence yeniden başlatma fırsatımız olacak. Sadece sıralama yarışı değil, FIA ve FOM takımları arasında konuşulan diğer bazı konular da bakılacak."

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Editör Jonathan Noble

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