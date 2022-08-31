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Formula 1 Haberler

Wolff: "F1'deki kaybetmenin acımasızlığı, romantik Instagram gönderilerinin çok ötesinde"

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Formula 1'de kaybetmekle uğraşmanın acı gerçeğinin, onu romantikleştiren kabarık Instagram gönderilerinden uzak bir dünya olduğunu söylüyor.

Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren:
Abdullah Çelik
Wolff: "F1'deki kaybetmenin acımasızlığı, romantik Instagram gönderilerinin çok ötesinde"
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2014'te turbo V6 motorların tanıtılmasından bu yana Formula 1'de kazanmayı başaran Mercedes, ilk defa bu yıl ne pilotlar ne de takımlar şampiyonluğunu kazanamamış olacak.

Dahası, W13'ü çalıştırmakta ve anlamakta zorlanan takım, 2022'de gerçekleştirilen ilk 14 yarışta henüz kazanamadı. Takımın elde ettiği en iyi sonuç, George Russell'ın Macaristan GP'de aldığı sürpriz pole pozisyonuydu.

Takım geçmişte sık sık kaybetmenin ardından daha güçlü bir şekilde geri dönmenin yararlarını ortaya koymuş olsa da Wolff, şu anda devam etmekte olan sıkıntılar nedeniyle gerçekle başa çıkmanın çok daha zor olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Günümüzde bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Farklı alanlardaki korelasyon sorunu, iyi performans gösteremememize neden oluyor."

"Belki tek bir şey var ve o her şeyi gölgeliyor. Bu yüzden aracın her bir parçasını sorgulayarak adalet aramıyoruz."

"Temelde anlamadığımız şey lastikler ve aslında aracın geri kalanı iyi mi? Aeroda mı batırıyoruz? Yoksa mekanik denge mi? Bence bunu incelemek çok zor."

"F1'de söylendiği gibi, asla kaybetmezsiniz, öğrenirsiniz. Ancak size bunun çok zor olduğunu söyleyebilirim: Tüm bu güzel Instagram gönderileri ve sekiz yıldır bunu nasıl ele alacağımız hakkında konuştuğumuz her şey."

"İlkelerinize ve değerlerinize bağlı kalmak için zindana vardığınızda, moralinizi yüksek tutun ve gerçekten amansızca daha iyiye ulaşmaya çalışmaya devam edin... Bu sene bir kitap yazmak için, geride kalan 8 seneye göre daha fazla şey var." dedi.

Mercedes her ne kadar artık 2023 aracında ilerlemeye odaklanmış olsa da, Wolff bu sezonu kurban etmelerini istemiyor.

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, make contact on the opening lap

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, make contact on the opening lap

Photo by: Motorsport Images

Wolff, "Bu sene hâlâ yarışlar kazanma konusunda tutkumuz var. Size bunu Budapeşte'de söylemiş olsaydım, o zaman bunun oldukça mümkün olduğunu söylerdiniz. Şimdi söyleyince aptal gibi görünüyorum."

"Ancak aracımıza buradan çok daha fazla uyacak yarış pistleri gelecek. Umarım Cumartesi günleri daha iyi iş çıkarırız. Bu, büyük ölçüde gelecek yıla odaklanırken bu sene için sahip olduğumuz hırstır."

"Ancak konu açık.  Pozisyonlar bu şekilde. En azından ilk 3 arasındaki durum böyle. Benim için 2. ya da 3. olmak bir fark yaratmaz."

"Yine de yaptığımız şeyde güven kazanabilmemiz için yarıştığımız her hafta sonunda mümkün olan en iyi sonucu almamızı isterim." dedi.

Lewis Hamilton, bu sene sahip oldukları W13'ü bir daha görmek istemediğini söylemişti. Wolff da ona benzer bir açıklama yaptı.

Wolff, Bu aracım Stutgart'taki Mercedes-Benz müzesinde en yüksek yerlerde yer alacağını düşünmüyorum. Belki de biraz mağaraya doğru indirilir." dedi.

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