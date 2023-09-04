Wolff: "F1'de hatasını kabul eden tek pilot Hamilton"

Dokuzuncu sıradan başladığı yarışta ters strateji uygulayan ve bu sayede son 20 tura büyük lastik avantajıyla giriş yapan Hamilton, hızlıca iki McLaren'in ve Alex Albon'un peşine düştü.

41. turda Oscar Piastri ile yan yana gelen Hamilton, rakibini geçmeye çalışırken bir çizgi hatası yaptı ve temas sonucu Piastri'nin ön kanadını kırdı.

Temasın ardından Piastri pite girmek zorunda kalarak puan alma fırsatını kaçırdı, Hamilton ise beş saniye zaman cezası aldı.

Cezaya rağmen hızlıca Lando Norris ve Albon'u temizleyen, ardından da beş saniye fark açmayı başaran Hamilton, yarışı altıncı sırada bitirdi.

Yarış biter bitmez parc ferme'de Piastri'den özür dileyen Hamilton'ın bu hareketi beğeni topladı, Wolff de pilotunu hata kabul etmeyi bildiği için takdir etti.

Temas hakkında konuşan Wolff, "Evet, hata Lewis'e aitti. Sanırım bu tür temaslar için menüde bulunan ceza beş saniye."

"Böyle şeyler olur, Monza gerçekten zorlu bir pist. Geçiş yapmanız gerekiyor ve geçmişte de böyle olaylar gördük. Dolayısıyla ceza haklı."

"Lewis bu konularda çok sportmence davranıyor, 'hata yaptım' diyebilen tek pilot kendisi. Yarıştan sonra sohbet ettik, Oscar'ı görmediğini ve hatanın kendisine ait olduğunu söyledi."

"Bu tür bir sportmenliğe hayranlık duymanız gerekir. Hemen hemen herkes ceza almamak için sürekli şikayet ediyor ve sızlanıyor." dedi.