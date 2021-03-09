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Formula 1 / Son dakika

Wolff: ''F1’de başarılı olmak sadece parayla ilgili değil''

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Bütçe sınırlandırılmasıyla ilgili konuşan Toto Wolff, bir takımın çok paraya sahip olmasının, başarılı olacağı anlamına gelmediğini söyledi

Wolff: ''F1’de başarılı olmak sadece parayla ilgili değil''

Spor tarihi boyunca ilk defa, 2021 sezonunun ardından bir bütçe kısıtlaması getirilecek ve bütçe 145 milyon dolarla sınırlı olacak.

Bu sınırlandırma, gridde daha az bütçeye sahip olan takımlarla, üst seviye takımların arasındaki farkı kapatmak için getiriliyor.

Ancak, Mercedes takım patronu başarılı olmanın yalnızca parayla alakalı olmadığını söylüyor.

Motorsport.com Hollanda’ya konuşan Wolff, ‘’F1’de iyi performans sergilemek sadece parayla alakalı değil.’’

‘’Çok paranız olabilir ama olması gereken performansı gösteremezsiniz. Bunun örneklerini geçmişte yeterince gördük.’’ açıklamasını yaptı.

Mercedes ve Ferrari gibi şirketler geçmişte, hem mevcut sezonun hem de sonraki sezonun aracı üzerinde çalışacak kaynaklara ve çalışanlara sahipti.

Yapılacak olan değişikliklerle birlikte, bunu yaparken dengeyi korumak zor olacak.

Wolff şunları ekledi: ’’Bu, her yıl çözüm bulmamız gereken bir soru. Hem mevcut aracı hem de gelecek yılın aracının gelişimi arasındaki dengeyi nasıl kurmamız gerekiyor?’’

‘’Bu soru, değişiklikler yüzünden 2022 için daha önemli hale geldi. 2022 aracına daha erken odaklanacak takımlar var. Bazıları ise bu senenin şampiyonasına odaklanacak ve tüm enerjisini buna harcayacak.’’

‘’Bizim için doğru dengeyi bulmak çok önemli. Bu, her hafta üzerinde düşündüğümüz bir konu.’’

Bütçe kısıtlamalarının gelmesiyle, yüksek bütçeye sahip olan takımların işgücünü azaltmaları gerekecek ve takımlar personelini işten çıkarmak zorunda kalacak.

Wolff bunun acı verici olduğunu itiraf ediyor ancak neden önemli olduğunu anladığını da belirtiyor.

‘’Giderler son 10-15 yılda çok hızlı yükseldi ve sürdürülemez duruma geldi.’’

‘’Bu bazen çok acı verici çünkü bütün süreçlerinizin daha etkili hale gelmesi için değiştirilmesi gerekiyor, fakat biz bu zorluğu seviyoruz.’’

‘’Limitli kaynaklardan en iyisini çıkaracağımız iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum.’’

 

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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