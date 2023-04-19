Wolff: "Aston Martin'inki gibi bir gelişimi hiç görmemiştim"

Bu sezon Red Bull'un en yakın rakibi Aston Martin olarak görülüyor ve Fernando Alonso, şu ana kadarki bütün yarışlarda podyum elde ederek Pilotlar Şampiyonası'nda Max Verstappen ve Sergio Perez'in ardında üçüncü sırada yer alıyor.

Aston Martin'in Red Bull ile aralarındaki farkı kapatmak için hâlâ çok çalışması gerekse de, Silverstone merkezli takım rakiplerinin övgüsünü toplamış durumda.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Bugün geldiğimiz noktada, bir takımın diğerlerinden daha iyi bir iş çıkardığını kabul etmeliyiz. Alkışlanacak bir sonraki takım ise Aston Martin çünkü ileriye doğru büyük bir adım attılar."

"Ve bu sadece çok çalışmaktan kaynaklanıyor, aracı gizemli bir şekilde hızlı yapan bir sihir ya da bunun gibi bir şey yok; sadece sağlam mühendislik ve benzersiz alanlar var. Bu yüzden hedeflerimizin büyük olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin'in yükselişinde herhangi bir 'sihir' olmadığını söylese de Wolff, bir takımın kış boyunca bu kadar büyük bir gelişme kaydettiğini 'hiç görmediğini' söylüyor.

OE24'e verdiği demeçte Wolff, "Gerçekten iyi bir iş çıkardılar - aracı aniden iki saniye daha hızlı hale getirmeyi başaran bir Red Bull çalışanını [Dan Follows] işe aldılar."

"Bir yıl önce antrenmanlarda 17. ve 19. sıradaydılar. Bu da aracın ne kadar iyi olduğunu kanıtlıyor. Formula 1'de hiç böyle bir gelişim görmemiştim." dedi.

Aston Martin şu anda 65 puanla Mercedes'in dokuz puan önünde, Takımlar Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alıyor.