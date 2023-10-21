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Wolff: "F1'de 1 Milyon euro'luk ceza için gerçekçi bir değerlendirmeye ihtiyacımız var"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, FIA'nın Formula 1'deki maksimum para cezalarını 1 milyon euro'ya çıkarma kararıyla ilgili bir "gerçekçi bir değerlendirmeye" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Charles Bradley
Editör Charles Bradley
Yardımcı Editör Müşra Demir
Yayın tarihi
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

FIA, Uluslararası Spor Kuralları'nda, F1 için maksimum para cezasını 250.000 €'dan 1 milyona çıkardı ve bu, takımları ve sürücüleri hazırlıksız yakalamış gibi görünüyor.

GPDA direktörü George Russell da dahil olmak üzere birçok sürücü, Mercedes sürücüsünün "müstehcen" rakamlar olarak adlandırdığı cezayla ilgili endişelerini dile getirdi çünkü birçok pilot F1 kariyerinin başında bu miktarın yakınından bile geçemiyor.

Russell'ın takım patronu Wolff da F1 taraftarlarına gönderdiği mesajda aynı derecede endişeliydi.

Cuma günü Austin'deki ABD Grand Prix'sinde Wolff, "Kuralların ciddi ihlalleri önlemek için bir miktar caydırıcı olması gerekiyor, ancak bunun geleceğini kimse beklemiyordu." diyerek ekledi: "Bir milyon, yeterli bir para cezası olsun ya da olmasın; gerçek hayatta gerçeklik kontrolü yapmamız gereken bir rakam. Bir sürücüye 250 bin euro para cezası verdiğimizi sanmıyorum. Bu yüzden tavanı yükseltirken, bunun nereden geldiğinin anlaşılması gerekiyor."

"Formula 1'i, sürücülere bir milyon para cezası verecek kadar sert bir dünyada göstermek istediğimizi sanmıyorum, bence gridin yarısı bunu ödeyemez. Bizi izleyen insanlar için çok gerçeküstü görünen sayılarla oynamamamız gerektiğini düşünüyorum."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Aston Martin patronu Mike Krack, Wolff ile FIA'nın "gerçeğe dönmesi gerektiği" konusunda hemfikir:

"Evet, özellikle Toto'nun söylediklerine katılıyorum. Bu rakamları ortaya atabilmek için önce ayaklarımızı yere basalım. Burada zaten oldukça yüksek fiyatlara bilet satın alan seyircilerimiz var, biraz daha gerçeğe dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu alanlarda hiçbir şey yapmayan pek çok sürücü var, dolayısıyla bu rakamın nereden geldiğini bilmiyorum. Okuduğumda ben de şaşırdım."

FIA, para cezalarından elde edilen paranın taban seviyesinde yeniden yatırıldığını söylüyor. Haas takım patronu Guenther Steiner'a göre sürücüler de paranın nereye gideceği konusunda söz sahibi olmalılar.

Lewis Hamilton, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile tartışmalı şampiyonluk kaybının ardından 2021 FIA Galasını kaçırdığı için 50.000 € para cezasının imkanları kısıtlı bir öğrenciye bağış olarak gideceği konusunda anlaşmıştı.

Steiner; "Sanırım birkaç sürücü 'para nereye gidiyor?' konusunu gündeme getirdi. Birçok spor dalında bağışlar hayır kurumlarına gidiyor, eğer benim de oy hakkım olsaydı, bunu önerirdim. Eğer birisi bu kadar yüksek cezalar ödemek zorundaysa, en azından bu paranın nereye gideceğini, sevdiği bir hayır kurumuna veya buna benzer bir şeye gideceğini söylemeli." şeklinde ekledi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

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