Wolff: "F1, yeni motorları 2025'te getirmek için her şeyi yapmalı"

Formula 1'de yeni güç ünitelerinin 2026 yılında getirilmesi planlanıyordu, ancak üreticiler bu planı bir yıl önceye çekmek için görüşme halindeler.

Buna paralel olarak motorların 2022'de dondurulması gündemde. Bu sayede Red Bull, Honda'nın spordan çekilme kararı almasına rağmen Japon üreticinin güç üniteleriyle yarışmaya devam edebilecek.

F1, 2014 sezonundan bu yana mevcut V6 turbo güç ünitelerini kullanıyor. Ancak gelecekte daha basit ve daha ucuz ünitelere geçilmesi isteniyor.

Mercedes patronu Wolff, F1'in yeni güç ünitesine geçme planını hızlandırmaya çalışması gerektiğini söyledi ve bu üniteleri 2025'te kullanmak için geç kalmadıklarını belirtti.

Wolff, "Henüz 2026 için güç ünitesi düzenlemelerine sahip değiliz, ancak sanırım hepimiz dünyada neler olup bittiğinin farkındayız."

"2025'e çekmek için her şeyi yapmalıyız ve tüm güç ünitesi üreticileri bu hedefi kabul ettiler."

"Bence [2025] hâlâ uygulanabilir bir tarih. Buradaki asıl soru, düzenlemelerin bu kadar erken yapılmasını gerçekten istiyor muyuz ve bunu yaparken mevcut güç ünitesi ile yenisini paralel olarak geliştirecek miyiz?"

"Bu yüzden donmanın gelmesi gerekiyor." dedi.

Yeni güç ünitesini öne çekme planlarını tüm üreticiler desteklese de, motor performanslarını birbirlerine yaklaştıracak bir sistem belirlenmesi konusunda anlaşmazlıklar var.

Ferrari patronu Mattia Binotto, Wolff'un yeni güç ünitelerini öne çekilmesi hakkındaki düşüncelerini yineledi, ancak bunu yaparken mevcut motorların gelişiminin dondurulması gerektiğini belirtti. Binotto, motorların performansını birbirlerine yaklaştıracak bir sistem bulmaları gerektiğini de ekledi.

Binotto, "F1'in motor ve güç ünitesi düzenlemelerin açısından 2026'dan 2025'e kaymasının önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bir şekilde otomotiv dünyasındaki trendi takip etmemiz ve F1 olarak bir inovasyon platformu olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

"Bunu yaparak sonunda belki dondurmayı 2022'ye çekebiliriz. Normalde 2023’tü, yani tabii ki her şey 1 yıl öne çekilecek"

"Konuştuğumuz gibi bir performans yakınlaştırması düşündüğümüz takdirde, bir performans dengesi değil! Bu performans yakınlaştırmasını açıkladığımızda gerçekten güç veya performans yönünden düşük olan bir üretici olup olmadığından emin olmalı ve onlara yardımcı olmalıyız."

"Bence bir düşünmeliyiz. Bekleyip, bir anda çılgınca tartışmalar yapmak yerine önceden düşünmeye çalışmak daha iyi." dedi.