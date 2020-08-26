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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, yeni Concorde ile daha önce görmediği kadar büyük bir geçiş yaşayacak"

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Wolff: "F1, yeni Concorde ile daha önce görmediği kadar büyük bir geçiş yaşayacak"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, 2021 sezonundan itibaren devreye girecek yeni Concorde Anlaşması'yla F1'in, tarihinde hiç görmediği kadar büyük bir değişiklik yaşayacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan açıklamada, Formula 1'de mücadele eden tüm takımların yeni Concorde Anlaşması'nı zamanında imzaladığı duyurulmuştu.

Bu anlaşma 2021 ile 2025 seneleri arasında geçerli olacak.

Mercedes, görüşmelerde kendisine son dönemde elde ettiği başarılara göre yeteri kadar değer verilmediğini bu yüzden anlaşmayı imzalamaya sıcak bakmadığını açıklamıştı ancak sonunda onlar da anlaşmayı imzaladılar.

Wolff, Belçika GP öncesinde yaptığı açıklamada 10 takımın da anlaşmayı imzalamasının sürpriz olmadığını, yapılan görüşmelerin bu kadar uzamasına şaşırmadığını söyledi.

Wolff, yeni anlaşmanın F1 tarihindeki en büyük değişikliklerin olmasını sağlayacağını tahmin ediyor.

Wolff, "Biz her zaman F1'de kalmak istediğimizi söyledik, bu açıdan bir anlaşmaya varılması sürpriz olmadı."

"Ancak görüşmeleri olumlu bir şekilde sonuçlandırabildiğimiz için mutluyuz."

"Spora adanmış durumdayız ve gelecek senelerde F1'deki en büyük değişikliği göreceğimiz için sabırsızlanıyoruz."

"Yeni kurallara karşı açık bir yaklaşıma sahip olan, hızlı bir şekilde adapte olan takımlar bunun ödülünü alacaklar." dedi.

Yeni Concorde Anlaşması'ya takımlar, daha adil gelir paylaşımına sahip olacaklar. Böylece sporun daha sürüdürülebilir ve rekabetçi olması bekleniyor.

Wolff, Britanya GP hafta sonunda yaptığı açıklamada en büyük kurbanın kendileriyle birlikte Ferrari ve Red Bull olacağını söylemişti. 

Ancak Wolff, daha sonraki açıklamasında F1 CEO'su Chase Carey ile yapıcı görüşmelerin olduğunu ve bunun sonucunda yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladıklarını söyledi.

Sporun ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir modele sahip olması ve takımların daha rekabetçi olabilmesi için, daha eşit gelir dağılımı olması gerektiği savunuldu.

2021'deki bütçe sınırı ve 2022'de gelecek olan yeni teknik kurallar da bu yaklaşımı destekleyecek.

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Editör Luke Smith

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