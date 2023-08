Wolff, F1 yaz tatili sırasında kaza geçirerek sakatlandı

Mercedes'in takım patronu, F1'in yaz arasında ailesiyle birlikte tatilde. Ancak Avusturyalı'nın tatili, geçirdiği bir sakatlık sebebiyle sekteye uğramış durumda.

Toto'nun eşi Susie Wolff, Pazar sabahı Instagram'da Mercedes patronuyla birlikte çekilmiş birkaç fotoğrafını paylaştı: Çift, oğulları Jack ile tatile çıkmışlardı.

Wolff'un sosyal medya paylaşımının açıklama kısmında şu yazıyor: "Yaz tatiline aksiyon dolu bir başlangıç. Son fotoğraf Toto için yokuş aşağı dağ bisikletinin nasıl sona erdiğini gösteriyor..."

Son fotoğrafta Toto'nun oğlunun elini tutarak yürüdüğü, ancak sol kolunun alçıda olduğu görülüyor.

Wolff'un yara almadığı ve moralinin iyi olduğu görülüyor, ayrıca tatillerini yarıda kesmemiş gibi görünüyorlar çünkü diğer görüntülerde ailenin karting yaptığı ve Susie'nin sürücülük kariyerinden emekli olduktan sonra ilk kez yarış kıyafetleriyle olduğu görülüyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images