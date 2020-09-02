Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"

paylaşım
yorumlar
Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Formula 1'in taraftarları eğlendirmek için takım içi telsiz konuşmalarını yayınlaması gerektiğini söyledi.

Belçika'da olaysız geçen yarışta Mercedes'in ilk iki sırada yer almasının ardından, genel olarak yarışın sıkıcı olduğu yönünde eleştiriler geldi.

Wolff, dışarıdan bazı şeyler kolay görünse de takım içerisinde yarış esnasında çok dramatik olayların olduğunu, dayanıklılık endişesi gibi durumların korku dolu anlar yaşattığını söyledi.

Wolff, pilotların telsiz mesajları gibi takım içi konuşmaların da televizyonda yayınlanmasının eğlenceli olacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Taraftarların ne dediklerini alıyorum. Pek eğlenceli olmayan bazı yarışlar oluyor ancak tam tersi de oluyor."

"Futbolda da iyi ve kötü maçların olduğunu söylemek çok kolay olur ancak kimse, bir takımın şampiyonada alıp başını gitmesini istemiyor."

"Biz her zaman şüphe ederiz. Gerçekten şampiyonada kopup gittiğimizi düşünmeyiz. Arka planda çok fazla olay oluyor, parçalar hazırlanıyor, testlerde motorlarda sorun yaşanıyor, son dakikada güncelleme getirmeye çalışıyoruz ve bugünkü gibi tek pit stopla yarışı tamamlama konusunda endişeler oluyor."

"Bu durumlarda yapılan konuşmaları taraftarlara açmayı düşünmeliyiz. Böylece olayları gerçekten takip edebilirler ve takım içerisinde neler olduğunu görürler. Böyle bir şey mümkün olursa, her takım bunu açar ve eğlence tarafını zenginleştirmiş oluruz." dedi.

 

Wolff ayrıca, sezonun ikinci yarısında takvime sonradan giren yarışların heyecan verici olacağını düşünüyor.

Wolff, "Mugello inanılmaz bir pist. Orayı yarışçı olarak da biliyorum. F1 araçlarını orada görmek heyecan verici olacak. İnişli çıkışlı Portimao'ya gitmek için sabırsızlanıyorum. Orası da çok eğlenceli bir yer olabilir."

"Ardından ikonik Imola'ya yeniden gideceğiz. Ve sonrasında Türkiye ve Bahreyn olacak. Bizi çok fazla değişiklik bekliyor. Umarım bunlar, eğlence faktörünü arttırır." dedi.

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı

Önceki haber

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

Serhan Acar, TOSFED Genel Sekreteri oldu!
GENEL GENEL / Son dakika

Serhan Acar, TOSFED Genel Sekreteri oldu!

2020 Formula 1 Türkiye GP tribün bileti fiyatları ne kadar olacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP tribün bileti fiyatları ne kadar olacak?

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"

Binotto: "Gelişmemiz vakit alacak, sabretmeliyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Gelişmemiz vakit alacak, sabretmeliyiz"

Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"

Son Haberler

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı

Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

2
GENEL

Serhan Acar, TOSFED Genel Sekreteri oldu!

3
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP tribün bileti fiyatları ne kadar olacak?

4
Formula 1

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı

1s
5
Formula 1

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"

3s

Son Haberler

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"
F1

Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı
F1

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı

Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"
F1

Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"
F1

Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"

FIA, F1 süper lisans sistemini gözden geçirecek
F1

FIA, F1 süper lisans sistemini gözden geçirecek

Son Videolar

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:59
Formula 1

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar 02:52
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.