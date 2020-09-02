Wolff: "F1, takım içi telsiz konuşmalarını yayınlamalı"

Belçika'da olaysız geçen yarışta Mercedes'in ilk iki sırada yer almasının ardından, genel olarak yarışın sıkıcı olduğu yönünde eleştiriler geldi.

Wolff, dışarıdan bazı şeyler kolay görünse de takım içerisinde yarış esnasında çok dramatik olayların olduğunu, dayanıklılık endişesi gibi durumların korku dolu anlar yaşattığını söyledi.

Wolff, pilotların telsiz mesajları gibi takım içi konuşmaların da televizyonda yayınlanmasının eğlenceli olacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Taraftarların ne dediklerini alıyorum. Pek eğlenceli olmayan bazı yarışlar oluyor ancak tam tersi de oluyor."

"Futbolda da iyi ve kötü maçların olduğunu söylemek çok kolay olur ancak kimse, bir takımın şampiyonada alıp başını gitmesini istemiyor."

"Biz her zaman şüphe ederiz. Gerçekten şampiyonada kopup gittiğimizi düşünmeyiz. Arka planda çok fazla olay oluyor, parçalar hazırlanıyor, testlerde motorlarda sorun yaşanıyor, son dakikada güncelleme getirmeye çalışıyoruz ve bugünkü gibi tek pit stopla yarışı tamamlama konusunda endişeler oluyor."

"Bu durumlarda yapılan konuşmaları taraftarlara açmayı düşünmeliyiz. Böylece olayları gerçekten takip edebilirler ve takım içerisinde neler olduğunu görürler. Böyle bir şey mümkün olursa, her takım bunu açar ve eğlence tarafını zenginleştirmiş oluruz." dedi.

Wolff ayrıca, sezonun ikinci yarısında takvime sonradan giren yarışların heyecan verici olacağını düşünüyor.

Wolff, "Mugello inanılmaz bir pist. Orayı yarışçı olarak da biliyorum. F1 araçlarını orada görmek heyecan verici olacak. İnişli çıkışlı Portimao'ya gitmek için sabırsızlanıyorum. Orası da çok eğlenceli bir yer olabilir."

"Ardından ikonik Imola'ya yeniden gideceğiz. Ve sonrasında Türkiye ve Bahreyn olacak. Bizi çok fazla değişiklik bekliyor. Umarım bunlar, eğlence faktörünü arttırır." dedi.