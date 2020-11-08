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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

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Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Toto Wolff, Mercedes’in arka arkaya 7. kez her iki Formula 1 dünya şampiyonluğu için (sürücüler ve takımlar) çabalamasının sadece kendisini değil, tüm takımı yorduğunu kabul etti.

Alman araç üreticisi geçtiğimiz hafta sonu Imola’da takımlar şampiyonasını garantilerken iki pilotu Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas da pilotlar şampiyonasının geriye kalan 2 adayı oldular.

Şampiyonlukları kazanmak için verdiği çabanın kendisi yorduğunu kabul eden Wolff, Mercedes içinde başka bir role geçmeye hazırlanırken yorgun düşenin sadece kendisi olmadığını da belirtti.

Wolff: “Sadece beni değil, projenin bir parçası olan herkesi yordu. Kan, ter ve gözyaşı; kapalı kapıların arkasında bunlar olurken kimse görmüyor. Pist üstünde yarışlar kazanmakla meşgul olduğumuz sanılıyor ama arka planda o kadar çok özveride bulunuluyor ki ancak öyle bir hafta sonu onu karşılayabiliyor.”

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Wolff aynı zamanda Mercedes’in dünya şampiyonluklarındaki devamlı başarısını takımın sürekli gelişme hırsına borçlu olduğunu söyledi.

2014 şampiyonasında 1 dünya şampiyonluğu almak için koydukları ilk hedefin daha da fazlası için ilerletildiğini ve o günden beri takımın üstünde de olumlu etkide bulunduğunu söyledi.

Wolff: “2014’tteki tüm umut dolu hareketlerimizin hikayesini biliyorsunuz, duvara takımlar ve sürücüler şampiyonasını kazanma hedefimizi astığımız zaman...”

“(O zamanki mühendislik şefi) Aldo Costa da: ‘Bence bu yeterince hırslı değil, duvara bir çok sürücüler ve takımlar dünya şampiyonluğu kazanmayı hedeflediğimizi yazmalıyız’ dedi.”

“O zamanlar bunun abartılı bir hedef olduğunu düşündük. Ama iyi ki duvara koymuşuz çünkü bizi etkilemeye devam ediyor. Ve her sezon da bizi etkiledi.”

“Gelecekte neler başarabileceğimiz hakkında çokça düşünmemiz ve hayal etmemiz gerektiği manasına geliyor. Bu hedefleri hem bir takım halinde hem de kişisel olarak koymak yaptıklarımızın önemli bir parçası.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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