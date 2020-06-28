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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, pist dışındaki tuhaflığı pist üstündeki mücadele ile aşacak"

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Wolff: "F1, pist dışındaki tuhaflığı pist üstündeki mücadele ile aşacak"
Ekleyen:
28 Haz 2020 06:22

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, gelecek hafta sonu sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Avusturya'da seyirci olmaması nedeniyle bir tuhaflık olacağını ancak F1'in pist üstü gösteri ile bu tuhaf durumu aşacağını söyledi.

Sezonun ilk iki yarışı kapalı kapılar ardında Red Bull Ring'de gerçekleşecek. Wolff,  yeni protokol kurallarının herkes için yeni olacağını ancak takım olarak bu duruma hazırlıklı olduklarını söyledi.

Wolff, "Ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Kendi çalışanlarımızı ve yarışa katılan herkesin sağlığını korumak ana önceliğimiz olacak. Ancak aynı zamanda bu durum herkes için yeni olacak. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık."

"Çok fazla ayrışma olacak. Diğer takımlarla, medya çalışanlarıyla, taraftarlarla daha az etkileşim olacak. Bu tamamen yeni bir deneyim olacak."

"F1 her zaman olumlu tarafına bakar. Cumartesi ve pazar günü harika bir gösteri sunabilirsek, bu tuhaflığı telafi etmiş oluruz." dedi.

Wolff, yoğun çalışma hayatı sonrasında koronavirüs tatilinin uzamasının kendisi için çok farklı olduğunu kabul ediyor.

Wolff, "Kesinlikle gerçek dışıydı. Evde zaman geçirmeyi daha çok sevdiğini söyleyen herkese inanmıyorum çünkü biz çok hızlı bir ortamda yaşıyoruz."

"Bir çerçeve içerisinde çalışıyoruz. Ne zaman yarışacağımızı, ne zaman ofise gideceğimizi, ne zaman eve döneceğimizi biliyoruz. Bir anda hepsi elimizden alındı. Mücadeleyi özlüyorum." dedi.

Buna rağmen Wolff, bu süreçte odaklanmaları gereken çok önemli konuların olduğunu kabul etti.

Wolff, "2021'de gelecek bütçe sınırı büyük takımları etkileyecek. Özellikle Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un bu kurallara adapte olması gerekiyor. Bazı süreçleri, bir şeyleri yapma ve geliştirme şeklini, AR&GE ve inovasyon için harcadığımız parayı değiştirmemiz gerekiyor."

"Bu bizim için Everest Dağı'na tırmanmak gibi bir görevdi. Bu proje bizim çok yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürmemize neden oldu." dedi.

Wolff son olarak, Avusturya'daki performans seviyelerine dair bir tahmin yapmak istemediğini söyledi.

Wolff, "Testlerdeki performansın yarışlara yansıyacağını söylemek her zaman risktir. 2019'da testleri ve ardından Avustralya'daki durumu hatırlayın. Tamamen farklıydı."

"Bu yüzden bu sene de Avustralya'ya giderken kolay olacağını düşünmüyorduk, aksine mücadele olmasını bekliyorduk. O yarışın iptalini konuştuğumuz odada, bazılarının yarış olma konusundaki isteğini görmeliydiniz. Harika bir araçları olduğunu hissettikleri için yarış olsun istiyorlardı."

"Bu açıdan yine her zamanki takımlar ile rekabet olacağı konusunda şüphe yok. Belki bazı sürprizler olabilir. Racing Point'in çok güçlü bir aracı var ve Barcelona'da umut veren tur zamanları elde ettiler. McLaren ve Renault'nun da iyi olacakları konusunda şüphem yok."

"Bu yüzden bekleyip görelim. Ben her zaman temkinli olurum. İlk işareti cumartesi günü öğleden sonra 3'te alacağız. Ardından pazar günü en iyi paketin kimde olacağını göreceğiz." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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