Wolff: "F1, Performans Dengesi uygulamasını tercih ederse felakete sürüklenir"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, geride kalan üreticilere imtiyaz tanınmasını desteklese dahi işin Performans Dengesi kurallarına varmasını istemiyor.
Cuma günü F1 Komisyonu toplantısında Renault lehine bir motor eşitlemesine gidip gidilmeyeceğini konuşan takımlar, şimdilik bir çözüme varamadılar.
Bu durumun sebebi, Renault motorunun diğerlerine göre 30 beygir geride kalması ve motorların dondurulmasından ötürü bu dezavantajın kapanamaması.
Konu şimdi bizzat FIA tarafından araştırılacak ve Fransız üreticiye herhangi bir imtiyaz tanınıp tanınmayacağına karar verecek.
Motor eşitlemesi son olarak 2016-2017 sezonlarında gündeme gelmiş, FIA'nın önerisiyse geride kalanlara yardım etmek yerine en üsttekilerin performanslarını eşitlemek olmuştu.
Belli bir takıma imtiyaz verilmesine her zaman karşı çıkan Toto Wolff ise bu durumun F1'in "meritokratik yapısına" zarar vereceğini düşünüyor.
Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Wolff, "Eğlence sporu takip etmelidir, F1'in bu kadar güvenilir olmasının sebebi de başarı için çok çalışmanızı gerektirmesidir."
"Bir motor tedarikçisi olarak geri kalıyorsanız ve motorunuz diğerleri kadar iyi değilse, bu elbette herkesi ilgilendiren bir sorun."
"Ancak bir imtiyaz tanınacaksa bunun meritokratik bir şekilde yapılması gerekiyor."
"Bunun için de belli bir kuralımız var: eğer ki bir güç ünitesi, en üstteki güç ünitesinin %3 gerisinde kalıyorsa, oturup neler yapılabileceğini tartışmak zorundayız."
"Performans farkının hangi seviyeye ulaştığı konusunda ortak bir karar verebilirsek, sonrasında tanınacak imtiyazları tartışmaya başlayacağız."
"Ancak yolun sonu yakıt akışı düzenlemelerine veya Performans Dengesi kurallarına çıkarsa, F1 tam anlamıyla felakete sürüklenir. Bu tür çözümleri aklımızdan dahi geçirmemeliyiz."
Otmar Szafnauer'in ayrılığının ardından geçici olarak Alpine takım patronluğu görevini üstlenen Bruno Famin ise "Güç ünitemiz kesinlikle biraz geride kaldı."
"Motorlar dondurulmuş vaziyette, dolayısıyla performans adımları atamıyoruz." dedi.
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