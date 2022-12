Wolff: "F1, Orta Doğu'da değişimi tetikleyebilir"

2022 Abu Dhabi GP'sinden sadece birkaç saat sonra FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte spor dünyasının odağı da turnuvanın gerçekleşeceği Katar'a kaydı.

Katar, zayıf insan hakları sicili, stadyumların inşasında göçmen işçilere yönelik muamele ve LGBTQ+ topluluğuna yönelik baskılar gibi sebeplerden ötürü tepki çekmesine rağmen; son yıllarda özellikle motor sporları anlamında önemli adımlar da atan bir ülke.

2008'den beri MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapan Losail pisti, geçen sene ilk kez bir F1 yarışına ev sahipliği yaptı. Bu sene Dünya Kupası nedeniyle düzenlenemeyen Katar GP, gelecek sezondan itibaren 10 yıllık bir anlaşmanın parçası olarak geri dönecek.

Baskı grupları F1'i insan hakları sicilleri nedeniyle bu ülkelerde yarıştığı için eleştirirken, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi pilotlar bu ülkelerdeki yarış hafta sonlarında sosyal meselelere dikkat çekmişlerdi.

İnsan hakları konusunda en çok ses çıkaran isimlerden Hamilton, 2021 sezonunun son üç yarışı olan Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de gökkuşağı bayrağı bulunan bir kaskla mücadele ederek bu ülkelerdeki sorunlara vurguda bulunmuştu.

Bu konu hakkında konuşan Wolff, F1'in bu ülkelerdeki sorunlardan kaçamayacağını ve sporun değişime katkıda bulunabilecek bir araç olarak bu sorunlara dikkat çekilmesine yardımcı olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Bir ülkede böylesine büyük bir spor etkinliği düzenlediğinizde, spot ışıklarının o ülkeye çevrildiğine hala inanıyorum."

"Spor bu sayede gittiğimiz ülkelerde değişimi tetikleyebilir, çünkü artık bazı şeyler gizlenemez. Sporun yapabileceğini düşündüğüm olumlu şeylerden biri de bu."

"Gittiğimiz yerlerde ve konuştuğum insanlarda önemli bir değişim görüyorum. Belki Formula 1 olarak farklı ülkeleri ziyaret ediyor olabiliriz, ama gittiğimiz her ülkede bir etki yarattığımızı görüyorum."

"Futbolu yargılayamam, bu konuda sadece gazeteleri ve manşetleri okuyorum. Bizler sadece gittiğimiz yerde varlığımızı göstermeye, liderlerle etkileşime girmeye ve gizlenmemeye çalışabiliriz. Sessiz kalmak bir seçenek değil." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images