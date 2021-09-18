Wolff: "F1 'karmakarışık' fikirlerle 'serbestçe' format değiştiremez"

F1, sezonun ikinci sprint yarışını, geçtiğimiz Cumartesi Monza'da gerçekleştirdi. Pazar günü yapılacak yarışta gridi belirleyen sprint, çok az geçiş ve aksiyon sundu.

F1 sportif direktörü Ross Brawn, gelecek sezon için sprint yarış formatında değişikliklerin değerlendirildiğini söyledi. Ferrari ise 'ters grid' uygulamasını önererek, bu değişikliği desteklediğini belirtti.

Mercedes F1 takım patronu Wolff, ters grid fikrinden hoşlanmadığını açıkça belirtti. Sprint yarışlarına ise, takımlara 'pek bir fayda sağlamıyor' diyerek, sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Önümüzdeki sezon daha fazla gerçekleşmesi ihtimaliyle, 2021 sezonunun üçüncü ve son F1 sprint etkinliğine, Brezilya ev sahipliği yapacak.

Wolff, F1'in yeteneğe dayalı kurduğu sistemi korumak için, fanlarına karşı sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Ayrıca, sadece pist üzerindeki gösteriyi artırmak için yapılacak büyük değişikliklere karşı da uyarıda bulundu.

Wolff, "Geçmişte değişikliklere karşı çıktık çünkü, tartışmalara çok açıktı ve sporun sahip olduğu şeye yani gerçek yarışa tersti."

"Şu anda harika sürücülere sahibiz, doğru şekilde sunuyoruz ve insanlar bunun bir meritokrasi, yani 'en iyi sürücü ve en iyi araç kazanır' olduğunu biliyor. Bu sene, rekabetçi daha çok aracın olduğunu ve en üstte de çok iyi bir rekabet olduğunu görebiliyorsunuz."

"Bu yüzden sonuç ne olursa olsun, devam etsek de etmesek de, takımlar, FIA, FOM ve F1 komisyonuyla birlikte derinlemesine araştırma yapmalıyız."

"Eğer Brezilya heyecanlı bir yarış sağlarsa, devam etmek için belki de istek verebilir."

"Ancak, sunulan bazı öneriler karmakarışık." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sprint yarışlarının iptal edilmesi ve ters grid formatının reddedilmesi durumuna ne yapılabileceği sorulan Wolff, daha az antrenman turu ile geleneksel hafta sonu formatını devam ettirmeyi önerdi.

Wolff, "Hafta sonuna, Cuma günü 1. antrenman ve Cumartesi sabahı da 2. antrenman yapılarak başlanır. Ardından, şu an yaptığımız gibi geleneksel bir sıralama turu yapılır ve Pazar günü harika bir yarış gerçekleştirilebilir."

"Belki, insanlara biraz daha gösteri sunmak için, Pazar sabahı biraz ısınma yapmak istenebilir."

"Her koşulda, sonuçlara biraz daha farklılık getirmesi için antrenman turlarını azaltırdım. Ancak, geri kalan formatı korurdum." diye ekledi.

Çeviren: Aybike Simay Erden