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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, hibrit motorları yeteri kadar tanıtamıyor"

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Wolff: "F1, hibrit motorları yeteri kadar tanıtamıyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, hibrit motorların Formula 1 için iyi bir teknoloji olduğunu ancak sporun bunun tanıtımını iyi yapamadığını söyledi.

Honda, geçen ay yaptığı açıklamada 2050'ya kadar karbon ayak izini sıfıra indirme çalışmaları kapsamında 2021 F1 sezonu sonunda spordan ayrılacağını duyurarak sporun güç ünitesi kurallarının sorgulanmasına neden olmuştu.

Honda'nın ayrılmasının ardından Formula 1'de 3 motor üreticisi kalacak ve şu an için yeni bir üreticinin spora girme gibi bir plana sahip olduğu düşünülmüyor.

F1'in 2026'da yeni güç ünitesi kurallarına geçmesi planlanıyor. Honda'nın kararının ardından bu planının öne çekilmesi düşüncesi ortaya çıktı.

Ancak şu an için Formula 1 hibrit motorlarla devam edecek ve otomobil dünyasının elektrikli araçlara odaklandığı dönemde sentetik yakıtlara odaklanılacak.

Wolff, F1'in hâlâ iyi bir platform olduğunu ancak hibrit teknolojisinin tanıtımının iyi yapılmadığını söyledi.

Wolff, "Hibrit hikayesini yeteri kadar iyi bir şekilde anlattığımıza inanmıyorum."

"Aslında % 50 termal verimlilik, araçların karmaşıklığı ve bünyesinde bulunan teknoloji, kinetik enerji ve egzoz gazları ile enerji geri dönüşümü ve kullandığımız batarya teknolojisi ile hibrit teknolojisi için çok iyi bir gösteri alanıyız."

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"Bir sonraki güç ünitesi jenerasyonu, artık ne zaman gelecekse, gelecekte daha sürdürülebilir enerji dönüşümünü ve sürdürülebilir motor sistemlerini beraberinde getirecek."

"Ancak bu sefer makul ücretle yaratıcı, sürdürülebilir, güçlü ve verimli bir şey yaptığımızdan emin olmalıyız." dedi.

F1'in mevcut güç ünitesi kuralları 2014'te getirilmişti. V8 motorların yerini turbo V6 hibrit güç üniteleri aldı ancak bu güç üniteleri hem üreticiler hem de müşteri takımları için pahalıya mal oldu.

Red Bull, Honda sonrası dönem için olası çözümler üzerinde çalışıyor ancak seçenekleri oldukça kısıtlı görünüyor.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, "Motor tedariğiyle alakalı harcamalara bakarsanız, oldukça fazla. Bu yüzden Formula 1, yeni motor tedarikçilerini ve üreticileri spora çekmekte başarısız oldu."

"Bu harcamalar dikkat çekici oluyor. Honda'nın çekilişi spor için kötü ancak aynı zamanda gerçek bir uyanma çağrısı." dedi.

 
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Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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