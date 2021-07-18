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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Wolff: "Sprint hafta sonları kısıtlanırsa, Grand Slam etkinlikler olabilirler"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1'in yeni formatı olan sprint sıralama yarışı hakkındaki yorumlarını paylaştı ve eğer bu formatın kullanıldığı hafta sonlarının ''Grand Slam'' etkinlikler olması bekleniyorsa, yarışların kısıtlanması gerektiğini düşündüğünü ekledi.

Wolff: "Sprint hafta sonları kısıtlanırsa, Grand Slam etkinlikler olabilirler"

Dün, Formula 1 tarihinde ilk kez sprint sıralama yarışı formatı denendi ve bu 100 km'lik yarış, 17 turdan oluşuyordu.

Lastik seçiminin serbest olduğu ve pit zorunluluğu barındırmayan yarışta Max Verstappen startta iyi bir atak yaptı ve Lewis Hamilton'ı geçerek yarışı birinci sırada tamamladı.

Yarıştan sonra Channel 4'e konuşan Wolff, sprint yarışıyla ilgili yorumlarda bulundu.

Wolff, ''Bence pistteki taraftarlar için bu eğlenceliydi. Yarışın startını izlemek her zaman eğlencelidir. Alonso da taraftarlara izleyecek bir şeyler sunuyordu.''

''Bence genel olarak iyi bir eklemeydi. Bunu her yarışta yapacağımızı düşünmüyorum. Bence bunun biraz rastgele tarafı da var.''

''Örneğin Checo'ya bakın, spin attı ve yarıştan çekildi. Sergio Perez'in olması gereken yer son sıra değil. Sprint yarışları öndekilerin aleyhine işleyebilir.''

''Dediğim gibi çok rastgele olaylar yaşanabiliyor ancak bir sonraki yarış da bununki gibi geçerse, bence bu format takvime sınırlı şekilde eklenir.'' dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Alman takımın patronu şu ifadeleri ekledi: ''Ben canlı deneylerin çok büyük bir taraftarı değilim. Ancak bu çok aykırı bir format değildi. Mesela tersine gride tamamen karşıyım.''

''Fakat bu formatta, herkes kendi pozisyonlarından başlayacak.''

''Bence sprint yarışının ismi de sıralama olmalı. Ancak bu gerçekten bir detay.''

''Yarış sonlara doğru biraz sıkıcıydı ancak o zamana kadar iyiydi.''

''Eğer bu birkaç yarış 'Grand Slam' olacaksa, bence bu format iyi çünkü Cumartesi günü de eğlenceli geçti.''

''Hem cuma akşamı, hem de cumartesi akşamı televizyonlarda çok takip edildik ve zaten Grand Prix'nin olduğu pazar akşamı da benzer olacak.''

''Cumartesi sabahı yapılan ikinci antrenmanın biraz alakasız olmasına ben de katılıyorum.''

''Eğer uzun sürüşler yapacağınız bir seans olması gerekiyorsa ve bunu yakıtınızın durumunu bilmeden yapıyorsanız, sonuçlar gerçekten biraz alakasız oluyor.''

''Yani bence bu format biraz ayarlanabilir. Ancak temel olarak, eğer bu şekilde beş yarış olacaksa, ben destekçisiyim. Belki de beş değil de dört yarış daha iyi olacaktır.''

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