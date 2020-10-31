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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, COVID-19'da ikinci dalgaya karşı adaptif olmalı"

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Wolff: "F1, COVID-19'da ikinci dalgaya karşı adaptif olmalı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, son dönemde ortaya çıkan ikinci dalganın ardından takımlar için durumun karmaşık bir hal almaya başladığını, F1'in gelecek haftalarda koronavirüs önlemleri konusunda adaptif olması gerektiğini söyledi.

Son haftalarda Avrupa'daki COVID-19 vakalarında artış görülüyor ve ülkeler bu kapsamda bazı önlemler alıyor. Önümüzdeki süreçte daha fazla seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı durumları olması söz konusu.

F1, artan vakaların ardından Portekiz GP'ye katılacak seyirci sayısını kısıtlamıştı ve ardından bu hafta sonu gerçekleştirilecek Imola yarışını önceki kararın aksine tamamen kapalı kapılar ardında yapma kararı aldı.

Vaka sayılarında artış olursa Türkiye GP ve ardından Orta Doğu'da gerçekleştirilecek yarışlar sıkıntı altına girebilir. Ancak Wolff, F1 Komisyonu'nda takımlara sezonun sorunsuz bir şekilde tamamlanacağı yönünde bilgi verildiğini söyledi.

Wolff, "Her şey gittikçe daha karmaşık bir hal aldığı için bu konu Pazartesi günkü toplantıda konuşuldu."

"Kendi içimizde bir sosyal grup olarak seyahat etme konusunda iyi iş çıkardık. F1'de vakalar oldu ancak bunlar çok az sayıdaydı. Bu açıdan piste gidenler kimseyi tehlikeye atmıyorlar çünkü orada minik bir evrenin içerisindeyiz."

"Ancak sayıların arttığı gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bir noktada ülkeler sınırlarını kapatabilir ve bu durumda F1 bundan etkilenebilir."

"Her şey bu haliyle devam ederse, Chase'den aldığımız bilgilere göre her şey aynen devam edecek gibi görünüyor."

"Ancak onun da dediği gibi, gelecek hafta sayıların ne kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Gelecek ay ne olacağına dair bilgimiz yok. Bu yüzden adaptif olmamız lazım." dedi.

F1 bu sene yüzbinlerce test gerçekleştirdi ve bunlardan çok az oranda test sonucu pozitif çıktı.

Son açıklamaya göre 23 Ekim ile 29 Ekim arasında 4281 test gerçekleştirildi ve bunlardan 9 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Şu ana kadar sadece Racing Point pilotları koronavirüs kapıp yarış kaçırdılar. Diğer takımlarda benzer bir durum yaşanmadı.

 

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Editör Jonathan Noble

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