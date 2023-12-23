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Wolff: "F1, hakimiyetimizi durdurmak için kuralları değiştirdi"

Toto Wolff, geçmişte Formula 1'de yapılan düzenleme değişikliklerinin Mercedes'in hakimiyetini bitirmek için yapıldığına inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Toto Wolff, Mercedes

Red Bull, 2023'te 22 yarışın 21'ini  kazanarak sezona damgasını vurdu. Wolff, F1'in şu anda Red Bull'un avantajını azaltmak için düzenleme değişiklikleri yapma arzusu olmasa da, bunun geçmişte yapıldığını belirtti.

Wolff, "2021'de Pilotlar Şampiyonluğu'nu muhtemelen birçok nedenden dolayı kaybettik." 

"Bunlardan biri final yarışıydı ama bir diğer sebep ise bu düzenlemelerin sahip olduğumuz avantajı azaltmak için yürürlüğe konmasıydı." dedi.

2021 sezonu için FIA, takımların arka lastiklerin önündeki zeminlerinde çapraz bir kesim yapmaları gerektiğinden, takımlar için yere basma kuvvetinde %10'luk bir azalmaya sebep olacak olan düzenlemelerde değişiklikler yaptı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu değişiklik, takımların daha fazla yere basma kuvveti oluşturmak için arka lastiklerin yakınında zeminlerinde yanal yarıklar oluşturduklarının tespit edilmesinin ardından güvenlik endişeleri üzerine yapıldı.

Ancak Wolff, 2020'de yedinci şampiyonluğunu elde eden W11 aracının bu kadar baskın olmasını sağlayan kilit alanlardan biri olduğuna inanıyor.

Wolff, "2020 sezonu bizim için süper baskın bir yıldı, bence W11 sahip olduğumuz en iyi araçtı. Sezonun sonuna doğru regülasyonları değiştirdiler ve bu bizi durdurmak içindi." 

"2021'deki sonuçları görebiliyordunuz, Red Bull kadar rekabetçi değildik ama Silverstone'da aracın potansiyelini daha fazla ortaya çıkardık ve şampiyonaya geri döndük. Ancak o günlerde bu regülasyonlar açıkça düzeni sıfırlamayı hedefliyordu." dedi.

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