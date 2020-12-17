Wolff: "F1, Alonso'nun Renault R25 ile yaptığı sürüşten dersler çıkarmalı"

Renault fabrika takımının adı gelecek yılla birlikte Alpine haline gelecek ve bu kapsamda Renault, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen Formula 1 yarışı öncesinde Fernando Alonso ile özel bir gösteri etkinliği düzenledi. Alonso bu kapsamda 2005 yılında şampiyonluğa ulaştığı Renault R25'in direksiyonuna geçti.

Alonso'nun dört gün boyunca V10 motora sahip olan daha hafif, daha çevik ve daha agresif görünümlü R25'le yaptığı sürüş büyük yankı uyandırdı.

Alonso, testin ardından verdiği demeçte araçtan ve sesten övgüyle bahsederken, Daniel Ricciardo da özellikle motor tarafına ve sese vurgu yaptı.

Gösteri sürüşü hakkındaki sorulara yanıt veren Mercedes takım patronu Wolff, F1'in aracı pistte bu kadar etkileyici gösteren faktörleri anlaması gerektiğini söyledi, ancak V10 motorunun günümüz motor sporlarına uymayacağını açıkça belirtti.

Wolff, "V10 motorlu otomobil, bir taraftan CO2 emisyonlarını azaltmanın seçeneklerin arasında olmadığı ve e-mobilitenin mevcut olmadığı geçmiş dönemin bir kalıntısı."

"Yeni bir çağa giriyoruz ve bu, aynı zamanda tavizler vermek anlamına da geliyor. Ama aracın muhteşem göründüğüne katılıyorum. Çok çevik, çok küçük, 150 kg daha hafif ve motor çığlık atıyor."

"TV görüntülerine baktığınızda, mevcut araçlardan çok daha hızlı gidiyormuş gibi görünüyorlar. Yani öğrenilecek şeyler var. Her zaman öğrenilecek şeyler olduğuna inanıyorum."

"Formula 1'den kimsenin aracı orada gördükleri için üzüldüklerini sanmıyorum, çünkü şimdi onu canlı şekilde seyrettiğimize göre neyin bu kadar çekici olduğunu analiz etmemiz gerekiyor. Onu çekici kılan işitsel ve görsel deneyim mi? Ama şahsen bu görüntüleri ses olmadan gördüm ve yine de harika görünüyordu. Öyleyse neden böyle? Bunu analiz etmemiz gerekiyor."

"Sporun birer paydaşlarıyız ve her yerde gelişmemiz gerekiyor. Ama bence F1 olarak hepimiz buna bakacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Renault'dan Esteban Ocon, Renault R25 gibi araçları izleyerek büyüdü ve her ne kadar eski araçları çok sevse de, dönemin artık değiştiğini belirtti.

Ocon, "Bu sesi net şekilde özlediğimiz doğru. Bence insanlar Formula 1 hakkında düşündükleri zaman akıllarına gelen şey bu."

"Bugünlerde sahip olduğumuz araçların sürüşü daha iyi, daha hızlı gidiyorlar, daha fazla güce sahipler ve daha fazla torkları var. Bunlar en iyi araçlar ve tüm zamanların en hızlı araçları, ancak sesleri bu şekilde çıksaydı, muhtemelen daha iyi olurdu."

"Ama kendi dönemimizde yaşamamız gerekiyor. Durum bu. Dünya hareket ediyor ve bence otomobil endüstrisi de gelişiyor. Otomobiller gittikçe daha az ses çıkarıyor, bu yüzden oradaki hissi biraz kaybediyorsunuz."

"Ancak hızlılar, daha verimli ve daha dayanıklılar. Her şey bu kadar basit." dedi.