Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”

Wolff, mevcut hibrit V6’lar tasarlanırken F1’in hata yaptığını çünkü fazla karmaşık ve maliyeti çok yüksek bir son ürün elde edildiğini söyledi.

Bu kurallar 5 sezon daha yürürlükte olacak fakat onların yerini alacak konseptin konuşmalarına şimdiden başlandı.

Sürdürülebilir yakıtların önemli bir parçası olacağı konsept konusunda F1, FIA ve üreticiler ile birlikte hibrit ve içten yanmalı gücün orta noktasını bulmakta kararlı.

Aynı zamanda yeni üreticileri cezbetmek için maliyet kalemine de odaklanılmış durumda.

Wolff: “Görüşme çok iyiydi. Olumlu geçenlerden biri. Otomotiv endüstrisinin nereye gittiğini görmek çok ilginç çünkü her şey elektrikli mobilite yönünde ilerliyor ama içten yanmalı motorun elektrikli sürüşle birleşimine de yeni bir bakış getiriliyor.”

“Bence maliyetlere bakmamız gerek. Tamamen yeni bir güç ünitesi geliştirmek ilerlemememiz gereken bir yol.”

“2011-12’de çok sofistike ama aynı zamanda çok verimli bir güç ünitesi yaptığımızda da bu hatayı yapmıştık çünkü çok karmaşıklaşmıştı.”

“Şu anda bence mevcut güç ünitemizin bir karışımı kullanılmalı- içten yanmalı motora hibrit enerji ve güç eklenmeli, böylece sürdürülebilir enerjinin itiş gücüyle geleneksel içten yanmalı motorlar arasında daha iyi bir oran elde ederiz.”

Wolff, Mercedes için motor programının maliyeti ve sürdürülebilir yakıtların kullanımının önemini vurguladı.

Wolff: “Bence olay basitleştirmek değil, maliyetin tırmanmamasını sağlamak. Ve daha büyük, daha güçlü potansiyel bir elektrikli bileşen haricinde gelecek kesinlikle sürdürülebilir yakıtlarda.”

Liberty Media yatırımcılarına verdiği demeçte F1 CEO’su Chase Carey, 2026 kurallarının organizasyonun 2030’a kadar karbon nötralitesine ulaşmak için koyduğu hedefin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

“Sürdürülebilirlik ve sporumuz adına önceliklerimizin başında içten yanmalı motor için otomotiv alanındaki ortaklarımız ve toplumun çevresel amaçlarını tatmin edecek bir yol haritası çizmek bulunuyor.”

“F1 uzun zamandır, otomotiv dünyasına bir nesil sonraki gelişmeleri tanıtan bir platform görevi görüyor. Hibrit teknolojisiyle gelişmiş yakıtları birleştiren yeni nesil bir güç ünitesiyle bunu tekrardan yapabilmek için bir fırsatımız olduğunu düşünüyoruz.”

“Elektriğin çözümün bir parçası olacağı gittikçe daha da belirginleşiyor fakat karbon nötral bir yanmalı motor da dünyanın çevresel amaçları için en az o kadar önemli.”