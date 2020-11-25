Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”

paylaşım
yorumlar
Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”
Ekleyen:

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1’in 2026 için yeni güç ünitesi kurallarına karar verirken masraflara odaklanması gerektiğini söyledi.

Wolff, mevcut hibrit V6’lar tasarlanırken F1’in hata yaptığını çünkü fazla karmaşık ve maliyeti çok yüksek bir son ürün elde edildiğini söyledi.

Bu kurallar 5 sezon daha yürürlükte olacak fakat onların yerini alacak konseptin konuşmalarına şimdiden başlandı.

Sürdürülebilir yakıtların önemli bir parçası olacağı konsept konusunda F1, FIA ve üreticiler ile birlikte hibrit ve içten yanmalı gücün orta noktasını bulmakta kararlı.

Aynı zamanda yeni üreticileri cezbetmek için maliyet kalemine de odaklanılmış durumda.

Wolff: “Görüşme çok iyiydi. Olumlu geçenlerden biri. Otomotiv endüstrisinin nereye gittiğini görmek çok ilginç çünkü her şey elektrikli mobilite yönünde ilerliyor ama içten yanmalı motorun elektrikli sürüşle birleşimine de yeni bir bakış getiriliyor.”

“Bence maliyetlere bakmamız gerek. Tamamen yeni bir güç ünitesi geliştirmek ilerlemememiz gereken bir yol.”

“2011-12’de çok sofistike ama aynı zamanda çok verimli bir güç ünitesi yaptığımızda da bu hatayı yapmıştık çünkü çok karmaşıklaşmıştı.”

“Şu anda bence mevcut güç ünitemizin bir karışımı kullanılmalı- içten yanmalı motora hibrit enerji ve güç eklenmeli, böylece sürdürülebilir enerjinin itiş gücüyle geleneksel içten yanmalı motorlar arasında daha iyi bir oran elde ederiz.”

Wolff, Mercedes için motor programının maliyeti ve sürdürülebilir yakıtların kullanımının önemini vurguladı.

Wolff: “Bence olay basitleştirmek değil, maliyetin tırmanmamasını sağlamak. Ve daha büyük, daha güçlü potansiyel bir elektrikli bileşen haricinde gelecek kesinlikle sürdürülebilir yakıtlarda.”

Liberty Media yatırımcılarına verdiği demeçte F1 CEO’su Chase Carey, 2026 kurallarının organizasyonun 2030’a kadar karbon nötralitesine ulaşmak için koyduğu hedefin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

“Sürdürülebilirlik ve sporumuz adına önceliklerimizin başında içten yanmalı motor için otomotiv alanındaki ortaklarımız ve toplumun çevresel amaçlarını tatmin edecek bir yol haritası çizmek bulunuyor.”

“F1 uzun zamandır, otomotiv dünyasına bir nesil sonraki gelişmeleri tanıtan bir platform görevi görüyor. Hibrit teknolojisiyle gelişmiş yakıtları birleştiren yeni nesil bir güç ünitesiyle bunu tekrardan yapabilmek için bir fırsatımız olduğunu düşünüyoruz.”

“Elektriğin çözümün bir parçası olacağı gittikçe daha da belirginleşiyor fakat karbon nötral bir yanmalı motor da dünyanın çevresel amaçları için en az o kadar önemli.”

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış

Önceki haber

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Toto Wolff
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"

Son Haberler

Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış

Brown: "Alonso, Renault ile güçlü bir rakip olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Alonso, Renault ile güçlü bir rakip olacak"

Raikkonen, Bahreyn'deki ikinci yarışta sürprizler beklemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, Bahreyn'deki ikinci yarışta sürprizler beklemiyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

20s
2
Formula 1

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

18s
3
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
4
World Superbike

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

19s
5
FIA F2

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

1g

Son Haberler

Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”
F1

Wolff: “F1, 2026 güç ünitesi kurallarında pahalıya patlayacak bir hata yapmamalı!”

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış
F1

Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış

Brown: "Alonso, Renault ile güçlü bir rakip olacak"
F1

Brown: "Alonso, Renault ile güçlü bir rakip olacak"

Raikkonen, Bahreyn'deki ikinci yarışta sürprizler beklemiyor
F1

Raikkonen, Bahreyn'deki ikinci yarışta sürprizler beklemiyor

Haas pilotları, Bahreyn'de "stratejik anlamda" zor bir yarış bekliyor
F1

Haas pilotları, Bahreyn'de "stratejik anlamda" zor bir yarış bekliyor

Son Videolar

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.