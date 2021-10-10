Wolff: “Eski lastiklerle pistte kalmak, denemeye değerdi”

Yarışa 11. sıradan başlayan son şampiyon Hamilton, yarışın ortalarında 5. sıraya kadar yükselerek Sergio Perez’in arkasına kadar geldi.

Ancak önündeki birkaç araç yeni geçiş lastikleri için pite gelirken, Charles Leclerc ile beraber pite gelmemeyi tercih eden Hamilton, yarışın sonuna kadar pistte kalmak istedi.

Ancak bu karar, geçiş lastiklerinin uzun süre dayanamayacağı netleşince ikisinin de pite gelmesine sebep oldu. Wolff, daha iyi olabilecek bir sonuç için Mercedes’in doğru yaklaşımı uyguladığını düşünüyor.

Sky F1’e konuşan Wolff, “Geçiş lastikleri, açık şekilde korkutucu gözüktü ancak pite gelmeden yarışı bitirebileceğimizi düşündük.”

“Eğer kuru bir çizgi oluşsaydı, yumuşak lastiğe bile geçebilirdik. Pite gelmek ile üçüncülük için çok muhafazakar savaşmak arasında bir denge kurduk. Küçük bir kumar oynadık.”

“Ancak Leclerc’in temposunun düştüğünü gördüğümüzde, Lewis’in temposu da düşmeye başladı. Yarış sonuna kadar bu şekilde gidemeyeceğimiz netti.” dedi.

Hamilton’ın ideal zamandan daha geç pite gelmesine rağmen Wolff, takımın daha iyisi için zorlaması sebebiyle buna değdiğini düşünüyor. Wolff ayrıca, kaybedilen potansiyel puanlar hakkında stratejistleri suçlamayacağını söyledi.

“Hiç sorun yaşamadık ve bunu uçuşta tartışacak çok zamanımız var. Ancak araçtayken sınırlı bilgiye sahip olduğunuz açık ve bugün genel olarak bunun denemeye değer olduğunu düşünüyorum.”

“Doğru karar muhtemelen, çok muhafazakar davranıp herkes pite girdiğinde pite gelmek olurdu ve Perez ile Leclerc’le üçüncülük için savaşırdık.”

“Bu, muhtemelen doğru seçim olurdu. Ancak bunu, yarıştan sonra söyleyebiliyoruz.”

Lewis Hamilton, Mercedes, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images