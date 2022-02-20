Wolff: "Enflasyon, bütçe sınırı altında çalışmayı daha da zorlaştırıyor"

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Wolff ayrıca sınırlı bütçenin, yeni kurallar kapsamında yanlış konsepti seçtiğini fark eden bir takımın, sezon içerisinde farklı yöne gitmesini ve aracı büyük ölçüde değiştirmesini de zorlaştıracağını düşünüyor.

Bu yıl bütçe üst sınırı 145 milyon dolardan 140 milyon dolara düşürülerek, büyük takımları çalışanlarını azaltmaya veya F1 dışındaki projelere yerleştirmeye zorladı.

Aynı zamanda Birleşik Krallık'taki Tüketici Fiyatları İndeksi tarafından ölçülen son enflasyon oranı, %5.5 ile son 30 yılın en yüksek seviyesinde.

Wolff, Motorsport.com'a, "140 milyon dolarlık bütçe sınırında kalmak için şirket ve organizasyonu doğu şekilde yapılandırmak çok zor oldu."

"Ayrıca yüksek enflasyonla sadece 5 milyon dolar düşürmüyoruz aynı zamanda masrafları ve maaşları da artıramadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedenle fazlasıyla acı verici oldu."

"Bir yandan da, Ar&Ge çalışmalarında yatırımın nereye yapılacağına çok dikkatli karar verilmesi gerekiyor. Geçmişte bu biraz daha kolaydı çünkü performans ararken çeşitli yolları deneyebiliyordunuz."

"Bugün hangisinin en fazla potansiyele sahip olduğuna karar vermek gerekiyor. Büyük takımlar için tamamen farklı bir çalışma şekli." dedi.

Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Wolff, konsept değişikliğine ihtiyaç duyulması durumunda takımların zorlanacağını da belirtti.

Wolff, "Teknik olarak konsepti gerçekten değiştirebileceğiniz bir taraf."

"Ancak bütçe sınırı, temel şeyleri ve aracı büyük ölçüde değiştirmeyi çok zor kılıyor."

"Çünkü her şey, her güncelleme ve bunların maliyetleri planlanmış durumda. Bu nedenle araçta yaratıcı değişiklikler yapmak bütçe sınırıyla çok daha fazla kısıtlanıyor." dedi.