Wolff: "En iyilerin 30 sn gerisindeyiz, bununla gurur duyamayız"

Kötü bir sezon geçiren Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, önündeki ve arkadaki gruplardan çok uzakta 6 ve 7. sıralarda yarışı tamamladılar.

Normal şartlarda Russell 6. sıradaydı ancak yarışın son bölümünde beklenmedik bir anda ikinci kez pite gelerek 7. sıraya geriledi.

Diğer taraftan Mercedes, herkesin güncelleme getirdiği Imola'da ön grubun oldukça uzağında kaldı. Wolff, birçok kez olduğu gibi hayal kırıklığını dile getirmekten çekinmedi.

Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Sonuçlara bakarak aracın olmasını istediğimiz yere doğru adımlar attığımızı göremezsiniz."

"En hızlı adamlardan 30+ saniye uzaktayız ve bu çok fazla. 6 ve 7. sıra bizim için gurur duyulacak bir şey değil."

"Sesimdeki hayal kırıklığını duyabilirsiniz ama daha fazlası gelecek. Yapmamız gereken aşamalı, marjinal kazanımlar var. Spor böyle ilerliyor." dedi.

Wolff, Sergio Perez'e geçilme tehdidi gördükleri için Russell'ı ikinci kez pite aldıklarını söyledi.

Wolff, "Tur zamanları gittikçe yavaşlıyordu ve tahminlerimize göre sonuna kadar gidemeyecekti, pozisyonu Perez'e kaptırmak istemedik."

"Tahminler üç ya da dört tur kaldığını söylüyordu."

"Lewis muhtemelen onu yine de alırdı. Önemli olan P6 ve P7 için yarışıyor olmamız ve Red Bull'u geride tutmak istememizdi. Bu bir güvenlik kararıydı." dedi.

Russell'ın en hızlı turu için Wolff, "Bu harikaydı. Alonso kaçırdı. Denedi ama başaramadı, bu yüzden bu iyi." dedi.