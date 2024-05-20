Wolff: "En iyilerin 30 sn gerisindeyiz, bununla gurur duyamayız"
Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Emilia-Romagna GP'yi 6 ve 7. sıralarda tamamlamalarının ardından gurur duyacak bir iş çıkarmadıklarını söyledi ve aynı zamanda George Russell'ın ikinci pitinin gerekçesini açıkladı.
Fotoğraf: LAT Images
Kötü bir sezon geçiren Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, önündeki ve arkadaki gruplardan çok uzakta 6 ve 7. sıralarda yarışı tamamladılar.
Normal şartlarda Russell 6. sıradaydı ancak yarışın son bölümünde beklenmedik bir anda ikinci kez pite gelerek 7. sıraya geriledi.
Diğer taraftan Mercedes, herkesin güncelleme getirdiği Imola'da ön grubun oldukça uzağında kaldı. Wolff, birçok kez olduğu gibi hayal kırıklığını dile getirmekten çekinmedi.
Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Sonuçlara bakarak aracın olmasını istediğimiz yere doğru adımlar attığımızı göremezsiniz."
"En hızlı adamlardan 30+ saniye uzaktayız ve bu çok fazla. 6 ve 7. sıra bizim için gurur duyulacak bir şey değil."
"Sesimdeki hayal kırıklığını duyabilirsiniz ama daha fazlası gelecek. Yapmamız gereken aşamalı, marjinal kazanımlar var. Spor böyle ilerliyor." dedi.
Wolff, Sergio Perez'e geçilme tehdidi gördükleri için Russell'ı ikinci kez pite aldıklarını söyledi.
Wolff, "Tur zamanları gittikçe yavaşlıyordu ve tahminlerimize göre sonuna kadar gidemeyecekti, pozisyonu Perez'e kaptırmak istemedik."
"Tahminler üç ya da dört tur kaldığını söylüyordu."
"Lewis muhtemelen onu yine de alırdı. Önemli olan P6 ve P7 için yarışıyor olmamız ve Red Bull'u geride tutmak istememizdi. Bu bir güvenlik kararıydı." dedi.
Russell'ın en hızlı turu için Wolff, "Bu harikaydı. Alonso kaçırdı. Denedi ama başaramadı, bu yüzden bu iyi." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"
Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?
Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar