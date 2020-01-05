Wolff: "En iyi aracı ürettiğimiz sürece en iyiler Mercedes'e gelmek isteyecek"

Mercedes'te Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın takımla olan anlaşması 2020 sonunda bitiyor.

Hamilton'ın adı Ferrari ile anılırken, Ferrari Başkanı John Elkann ile iki kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Hamilton, 2020 sonrası için alternatiflerine bakarken, son altı yılda altı şampiyonluk alan Mercedes'e de yoğun ilgi var.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, mevcut pilotlarıyla devam etmek istediklerini ancak en iyi aracı ürettikleri sürece kiminle yarışacaklarına kendilerinin karar vereceğini söyledi.

Wolff, "İlk faktör birbirimiz arasında inşa ettiğimiz güven. Gelecekte ne yaparsak yapalım: geleceğe yönelik ilk görüşmeler daima Lewis ve Valtteri ile olacak. Durumu her zaman bu şekilde ele aldık."

"Aynı zamanda pilotların kendi hedefleri olduğunu da kabul etmelisiniz. Temel olarak en iyi sürücüler her zaman en iyi araçta olmaya çalışırlar. Ama bu kendi kontrolümüz altında olan bir şey. Mümkün olan en iyi paketi sunabildiğimiz sürece, Lewis başka bir yere gitmeye pek de ilgi duymayacak."

"Aynı zamanda, Formula 1'deki diğer üst düzey sürücüler için cazip bir yer olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki altı aydaki temel görevimiz tam olarak bu olacak."

"Lewis, kariyerine Mercedes'le başladı. Mercedes ile karting yapmaya başladı. İlk kez bir McLaren-Mercedes F1 aracıyla şampiyon oldu. Daha sonra bizimle beraber beş şampiyonluk kazandı. Bir şekilde markaya bağlı kalması harika bir hikaye olur."

"Ayrıca Valtteri bu yıl çok güçlü hafta sonları geçirdi. Lewis'i daha da hızlı olmaya itiyor. Bence çok dengeliler." dedi.