Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"

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Mercedes, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında 2012 Japonya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez iki aracıyla birden Q3'e çıkamadı ve Russell 11. olurken, takım arkadaşı Hamilton 13. sırada yer aldı.

Bu, düşük performanslı Brackley takımının hasar azaltma çabasını Imola için çok zor bir hale getirdi.

Bunun ardından Mercedes, cumartesi günkü sprint yarışında pozisyon kazanmayı ve pazar günkü asıl yarış için daha iyi bir konuma olmayı umuyordu. Fakat takım, 21 turluk yarışta hiçbir gelişme kaydedemedi.

Russell, yarışı başladığı yerde bitirirken, Hamilton pozisyon kaybetti ve 14. oldu.

Takım patronu Wolff, hafta sonunun "tamamen kayıp" olduğunu ve bunun bir "alçak gönüllülük antrenmanı daha" olduğunu söyledi.

Wolff, "Bence minimum olan puan almak olmalı. Fakat beklentilerimizi burada tutamıyoruz ve bu yüzden, bu hafta sonu tamamen kayıp."

"Öğrenmeye çalıştığımızı söyleyebilirsiniz ama lastikleri ısıtmakta harika değildik. Bu yüzden yapabileceğimiz pek bir şey yok."

"Yarışın başlangıcında bekleyebileceğiniz bir mucize yok çünkü geçiş yapmak çok zor. Bu yüzden hâlâ öğrenmemizden ziyade bu başka bir alçak gönüllülük antrenmanı daha." dedi.

Russell, Mercedes'in Imola'daki DRS bölgelerinden faydalanacak yüksek hıza sahip olmadığını söyledi. Bunun yerine takımın pazar günkü yarışta yukarı tırmanmak için alternatif bir strateji uygulayacağını belirtti.

George Russell, Mercedes W13, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, "Sprint yarışları zorlu. Yarışın devamı nasıldı bilmiyorum ama olduğumuz yerden bir alay halinde gidiyormuşuz gibi hissettirdi."

"Yarışlar, lastikleri aşındıracak ve pilotlarla araçlar arasında fark yaratacak kadar uzun değiller. Fakat yapacak işlerimiz var."

"Aracın daha hızlı olduğunu düşünüyorum ama hâlâ düzlüklerde geçiş yapacak kadar hızımız yok ve burada, düzlüklerde geçiş fırsatlarını sınırlandıran kıvrımlar var. Bu da bizi engelledi."

"Strateji önemli olacak ve farklı bir şey yapmamız gerekecek. Bu bize mücadele etme ve yükselme şansı verecek ama bu gece biraz daha fazlasını anlayacağımıza eminim. Fakat zor olacak."

"Bizim için açıkça zor bir hafta sonu oldu ve büyük olasılıkla ilk yarışlarda normalden daha fazlasını elde ettik. Bu hafta sonu hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Hamilton ise şunları ekledi: "Arka planda çok fazla iş yapılıyor ama olan bu ve sahip olduğumuz bu."

"Bu yıl doğru yapamadık ve herkes bunu düzeltmek için elinden geldiğince çok çalışıyor."

"Açıkça şampiyonluk için mücadele etmiyoruz ama aracı anlamak, geliştirmek ve yıl içerisinde gelişmek için mücadele ediyoruz. Şu anda umduğumuz tek şey bu."