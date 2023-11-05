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Wolff: "Elliot'un ayrılışının Mercedes F1'deki performansıyla hiçbir ilgisi yok"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, CTO Mike Elliot'ın ayrılığının takımın 2023 Formula 1 sezonundaki performans sorunlarıyla ilgili olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Editör Müşra Demir
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Principals Press Conference

Bu haftanın başlarında Mercedes, Elliot'un teknik direktör James Allison ile görev değiştirmesinden yedi ay sonra Baş Teknik Sorumlu görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Takıma ilk olarak 2012 yılında aerodinamik şefi olarak katılan Elliott, Mercedes'in F1'in turbo hibrit çağındaki eşi benzeri görülmemiş dünya şampiyonluklarındaki önemli rolüyle övgü toplamıştı.

Elliot, kararın kendisine ait olduğunu ve bunun kendisine "bu sporda 23 yıl aralıksız çalıştıktan sonra durup değerlendirme yapmasına ve ardından bir sonraki mücadelesini bulmasına" olanak tanıyacağını söyledi.

Mercedes, sezon öncesi testlerin başından itibaren F1 aracıyla üst üste ikinci kez hedefi kaçırdığını fark etmiş ve bu da sezon ortasında yeni bir 'yenilenmeye' yol açmıştı. Ancak takım patronu Wolff, Elliot'un performans sorunlarının bedelini ödediği iddialarını yalanladı.

Wolff, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Hayır, Mike, performansı açısından uzun yıllar boyunca bir numaralı çalışanımdı."

"Sektördeki en zeki insanlardan birini özleyeceğiz. Bu uzun yıllar boyunca onun için çok zor bir bedeldi ve birinin 'Biliyor musun, başka bir şey yapmam gerekiyor' diyebilmesini çok değerli buluyorum."

"Birisi güçlüyse ve 'Şimdilik işim bitti' diyorsa, bu iyi bir şeydir."

"Araç tasarımı asla tek bir kişinin kararı değildir. Sanırım bir grup olarak en hızlı yarış arabasını yapmaya çalışıyoruz ve açıkçası bu araba konseptiyle o kadar ilerideydik ki, belki de üstesinden geldiğimizi düşündük. Ancak yapamadık. Bu yüzden değiştirdik. Ve şu anda gördüğümüz gibi daha rekabetçi olabilmek için araca çok fazla sıva koyduk, ancak bunun Elliot'un ayrılmasıyla herhangi bir ilişkisi yok." dedi.

Mike Elliott, Technology Director, Mercedes AMG, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

Mike Elliott, Technology Director, Mercedes AMG, in the team principals Press Conference

Nisan ayında Motorsport.com/Autosport, Allison ve Elliot'un rolleri değiştireceğini, Allison'ın uygulamalı teknik direktör işine geri döneceğini ve Elliot'un Baş Teknik Sorumlu olarak daha kapsayıcı bir rol üstleneceğini açıklamıştı.

Geçiş, takımın Mercedes W14 ile hedefi kaçırdıktan sonra F1 gridinin ön sıralarına dönmek için yaptığı bir dizi değişikliğin bir parçasını oluşturmuş ve Elliott ile Allison'ın becerilerine daha uygun rollere geri döndüğü açıklanmıştı.

Elliot'un ayrılmasının 2024 aracının gelişimini nasıl etkileyeceği sorulduğunda Wolff, "Bir aracın performans göstermemesi tek bir kişinin hatası değildir, aynı zamanda aracı daha hızlı yapan da tek bir kişi değildir." 

"Organizasyonda o kadar güçlü yönlerimiz var ki, birini dışarı çıkarabilirsiniz ve diğer herkes bunu ve diğerlerini kapsayacak şekilde çalışabilir; bu yüzden bunun gelecek yıl için hiçbir şeyi değiştireceğini sanmıyorum." şeklinde cevap verdi.

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