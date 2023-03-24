Wolff: "Eğer daha hızlı olacaksak Red Bull konseptini hiç utanç duymadan kopyalarız"

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Gelişimine büyük umutlar bağlanan sıfır sidepod konseptinden istediği verimi alamayan Mercedes, henüz ilk yarıştan radikal bir karar aldı ve konsepti çöpe atmaya karar verdi.

Bu kapsamda bir değişikliği hızlı bir şekilde gerçekleştirmek kolay değil; dolayısıyla takımın bu yılki hedefi ufak güncellemelerle aracın hangi yönde gideceğine karar vermek olacak.

Gridin büyük bir kısmının ne kadar verimli olduğunu gördükleri Red Bull konseptine yaklaştığı düşünüldüğünde, Mercedes'in de bu yöne kayması muhtemel.

Bu durum aslında takımın felsefesine de biraz aykırı, nitekim Mercedes özellikle dominasyon döneminde tasarım anlamında gride öncülük eden taraftı; ancak Wolff, şu anda sadece en iyi sonuçları veren rotada ilerleyebileceklerini düşünüyor.

Wolff, "Sanırım şu aşamada aracın nasıl görünmesi gerektiği konusunda sabit fikirli değiliz. Sadece mümkün olan en hızlı araca ihtiyacımız var."

"Bu aracın Red Bull'a ya da SpaceX roketine benzemesi umurumda değil, sadece hızlı olmalı."

"Olur da araç Red Bull'a benzerse aracın bir yerine ufak bir boğa çıkartması koyacağız, eğer araç hızlıysa bundan hiç utanmayacağız."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kendi tasarımını bırakan ve Red Bull'a benzer bir yönden giden Aston Martin'in ne kadar geliştiğine de vurgu yapan Wolff, konsept değişikliğinin ardından hızlanabilecekleri konusunda heyecanlı.

Wollf, "Aston Martin'in konumu kesinlikle altı ya da yedi ay içinde epey hızlanabileceğinizi kanıtlıyor, ki bu sayede ön gruba adım atabiliyorsunuz. Bunu görmek güzel."

"Herkes bu tür adımlar atabiliyor, bu da sezonu asla kapatmamanız gerektiği anlamına gelmekte."

"Sanırım yaptığımız en büyük değişiklik, aracın en iyi tepki verdiği noktaya ulaşabilmek için nasıl ayarlar yapabileceğimize bakmak oldu."

"Geçen yıl araç çok alçaktaydı, bu yıl ise çok yüksekte. Şu anda ideal konumu tam olarak kestirebilecek bir noktadayız."

"Bu yüzden çok aptalca bir iyimserlikle konuşmak istemiyorum ama en azından cesaret verici şeyler görüyoruz." dedi.