Wolff, Ecclestone'un Hamilton hakkındaki yorumlarına yanıt verdi

Hamilton, Silverstone'daki yarışa kadar arka arkaya beş yarışta galibiyet almayı başaramamıştı ve şampiyonada 33 puan geriye düşmüştü.

7 kez dünya şampiyonu bu senenin başlarında Imola’da ve Bakü’de pahalıya patlayan hatalar yaptı ve bu da Hollandalı pilotun, şampiyonadaki farkı açmasına neden oldu.

Eski F1 patronu Ecclestone’a göre bu hatalar Hamilton’ın eskisi kadar rekabetçi olmadığını gösteriyordu ve Britanyalı pilotun, Mercedes ile 2 senelik yeni bir kontrat imzalamasının sebebinin sadece başka bir sektörde bu kadar para kazanamayacak olmasıydı.

Bernie Ecclestone 1 / 1 Fotoğraf: Uncredited Photo

Fakat Mercedes takım patronu Wolff, Ecclestone’un bunu sadece karmaşa yaratmak için söylediğini düşünüyor.

Silverstone’da bu konuda konuşan Wolff, “Bernie’nin söyledikleri her zaman manşetlere çıkmak için iyidir.”

“Bir karmaşa ve tartışma yaratmayı çok seviyor. Bence bu spor için iyi, kendisi için de.”

“Ancak F1’in şu anki konumda olmasını sağlayan biri olan Bernie’nin böyle güçlü bir görüş belirtmesi de önemli bir nokta.” dedi.

Fakat, şu anda hem takımlar hem pilotlar şampiyonasında Red Bull’un gerisinde olan Mercedes’in bu sezon Avusturyalı rakiplerini yenmesi zor gözüküyor ve bu konuda birçok kişi, Silverstone’un önemli ve kader belirleyici bir yarış olduğunu düşünüyor.

Britanya Grand Prix’sinin, bu sezonun kaderini belirleceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Wolff, “Hayır, bu sadece bir yarış. Motor sporları böyledir."

“Eğer aramızdaki farkın fazla olduğunu ve onları yakalayamayacağımızı düşünseydik, burada olmamızın bir anlamı kalmazdı.”

“Bu takım için bir sınav. 7 harika yıl geçirdik ve kesinlikle [Red Bull’a] yenilmeye hazır değiliz. Bu sezonun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz ve sonra önümüzde diğer sezon var.” ifadelerini kullandı.