Wolff: "Drive to Survive'ın format değiştirmesi için hiçbir sebep yok"

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Formula 1 perşembe günü yaptığı açıklama ile Drive to Survive serisinin beşinci ve altıncı sezonlarına onay verildiğini, bundan ötürü de serinin en az 2024 yılına kadar devam edeceğini duyurdu.

Seri, 2019'da başladığı günden bu yana başarısını zaten kanıtladı. Mart ayında yayınlanan dördüncü sezon, Netflix'te dünya çapındaki 33 ülkede 1 numaraya yükseldi ve üçüncü sezonun tüm istatistiklerini geride bırakmaya hazırlanıyor.

Öbür tarafta serinin eleştirmenleri de var ve bu isimlerin başında da "sahte olaylar yarattığını" düşünen Max Verstappen geliyor. Hollandalı pilot tam da bundan ötürü 4. sezonda röportaj vermeyi reddetti.

Fakat enilenen kontratın ardından açıklamalarda bulunan Mercedes patronu Toto Wolff, formatın çok iyi çalıştığını ve izlenmelerdeki artışın, büyük bir format değişikliğine gidilmesi için hiçbir sebep olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Wolff, perşembe günü Miami'de Mercedes'in yeni IWC resmi takım saatinin lansmanında verdiği demeçte şöyle dedi: "Şimdiye kadar serinin her sezonu bir önceki yıldan daha güçlüydü."

"İnsanların artık oyuncuları ya da kimin kim olduğunu tanıması gerektiğine inanıyorum ve baktığınızda bir şekilde bu seriyi takip ediyorlar."

"Eğer ortada güçlü bir büyüme olmasaydı eminim Netflix ve Formula 1 formatı değiştiren ilk taraf olurdu."

"Fakat şu noktada onu değiştirmemiz için hiçbir sebep."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG talks to press Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Her sezon, farklı takımların, sürücülerin ve haber değeri taşıyan diğer konuların vurgulandığı on bölümden oluşuyor.

Drive to Survive, Amerika'da büyük bir taraftar kitlesine ulaştı ve sporun popülaritesindeki artış da Miami'nin takvime girip, Las Vegas'la da anlaşma yapılmasında büyük rol oynadı.

Wolff, sporun pistte yaptıklarının popülaritesinin merkezinde kalması gerektiğine değinse de, Netflix gibi ortamların sporu genel anlamda büyütmeye ve daha fazla insanı spora çekmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Mercedes F1'in patronu, "Sadece kimin podyuma çıktığına odaklanmayarak spora tamamen yeni bir boyut getirdi."

"Sadece iki ya da üç sürücüden ziyade, bu sporda yer alan büyük insan grubuna erişim sağladı."

"Anlaşmanın yenilenmesinden bundan ötürü mutluyum. Yine de pistte harika bir iş çıkarmaya devam etmemiz ve geçen yılki gibi harika bir gösteri sunmamız gerekiyor. Netflix geçen sene iyi bir anlatım ve başarı yakalamak için gereken tüm malzemelere sahipti."

“Bildiğim kadarıyla, tüm dünyada birkaç hafta boyunca bir numara olarak kaldık, ki bu da sporun şu anda ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.