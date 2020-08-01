Wolff: "Dominasyonumuzun arkadaş canlısı olmadığının farkındayız"

Alman araç üreticisi, sezonun ilk üç açılış yarışının tamamını kazandı ve Pazar günü yapılacak olan Britanya Grand Prix'sinde ilk iki sırayı elde etti - takımın en yakın rakibi Red Bull ise bir saniye geride kaldı.

Wolff, takımı hakkında şunları söyledi: "Spor takımlarına, onların başarılarına, baktığınızda, başarılar yavaş yavaş kayboluyor ve o sırada rahatlıyorsunuz, her şeyin daha rahat elinizde olduğunuza inanıyorsunuz."

"An itibariyle çok güçlü bir takıma sahibiz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Aynı değerlere, hedeflere sahibiz ve bir arada kalmak istiyoruz. Ancak bu gelecek için garantili değil."

"Sanırım bu performansımızla beraber kendimize yeni arkadaşlar edinmiyoruz. Bu yüzden her taraftan üzerimizde saldırıyorlar ve her şey sorgulanıyor."

"Bu da sürdürmemiz gereken bir başka savaş, ancak insanların size acımasındansa bunu tercih ederiz."

Mercedes'in gridde elde ettiği büyük avantaja rağmen Wolff, bu seneki şampiyonlukların çantada keklik olmadığına inandıklarını söyledi.

"Bu kafa yapısına sahip olmadığımızı biliyorsunuz, bizim her iki şampiyonayı birden kazanacağımıza inanmıyorum."

"Düzenli olarak kendimizi eleştiriyoruz ve kendimizden şüphe duyuyoruz, bu da bizi ileriye götürüyor. An itibariyle, bugün iyi bir sıralama seansını geride bıraktık. Buna söylenecek bir şey yok ve takımın yaptığı iş ile gurur duyuyorum. Ancak yarın yarış günü ve umarım bu momentumu taşıyarak, sıralamalardaki güzel sonucu yarışa da taşıyabiliriz."

"Kötü olan bir taraf ise, hava sıcak olduğunda o kadar da rekabetçi olmadığımızı görmek oldu. Haftaya bu bir sorun olacak. İngiltere'de 30 derecelik sıcaklık olacak ve sonra Barcelona'ya gideceğiz."

Renault pilotu Daniel Ricciardo ise, Mercedes'in F1'deki en komple takım olması için her şeye sahip olduğunu, ancak güçlü formlarını devam ettirmek için doğru kafa yapısına sahip olmayı başarabildiklerini söyledi.

Buna ek olarak Ricciardo, onların güçlü araçlarına karşı savaş vermek zorunda kalmasına rağmen, yaptıkları işlere çok büyük saygısının olduğunu belirtti.

"Bana göre onlara karşı her zaman şapkamı çıkarmam gerekiyor. Onların ne yaptığını herkesin görmesi inanılmaz ve diğer takımların da onların yönüne ilerlemesi için biraz daha fazla çalışmaları gerçekten hayret edici."

"DAS sistemi bile; o sistemi kış testlerinde gördüğümde onları çok fazla övmüştüm. Onlar, griddeki en komple takım olmak için her şeye sahipler, ancak aynı zamanda onların en az komple olduklarına da inanıyorum. Onların yarattığı his bu ve ilerlemeye devam ediyorlar. Çok hayranlık uyandırıcı bir şey."

"Rakip olarak çok sinir bozucu bir şey, ancak herkes için, tüm takımlar için bu durum, daha çok benzin yakmak ve yeni cevaplar bulmak için biraz daha zorlamak anlamına geliyor."

"Yalan söylemeyeceğim, bu performansı görmek çok sinir bozucu. Ancak yapabileceğimiz tek şey onlara karşı şapkamızı çıkarmak. Bunun için üzülemezsiniz. İnanılmaz bir iş başarıyorlar."