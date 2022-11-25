Wolff, dominasyon sonrası gerileme döngüsünden kaçabileceklerine inanıyor

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Turbo hibrit çağının hegemon gücü Mercedes, yer etkisi kurallarının devreye girmesinin ardından ciddi bir gerileme yaşadı ve sezonu ancak üçüncü sırada tamamlayabildi.

F1 tarihinin sona eren dominasyonlarla dolu olduğunun farkında olan takımın en büyük korkusu ise bir daha şampiyonluk mücadelesi verememe ihtimali.

Ancak diğer dominasyonların bitişine dair detaylı bir analizde bulunan Wolff, dominant takımların genellikle kıdemli personel, pilot veya motor ortağını kaybettiği için zarar gördüğünü, kendilerinin ise kadroyu koruduklarına dikkat çekerek endişe edilecek bir durum olmadığını öne sürdü.

Wolff, "Elbette gerileyişin kalıcı olması ihtimali üzerinde duruyoruz, bu amaçla geçmişte bir dönemi domine eden takımların aniden performans kaybetmesinin nedenlerini analiz ediyoruz. İzini oldukça iyi sürebileceğiniz bir konu başlığı."

"Takımların performans kaybının sebeplerine baktığımızda yönetmelik değişiklikleri, takımdan ayrılan insanlar veya lastik kurallarının temelden değişmesi gibi sebeplerle karşılaşıyoruz; biz ise aynı organizasyona, aynı kapasiteye ve aynı mali kaynağa sahibiz."

"Bu sene yönetmelik değişti ve yeni kuralları yanlış yorumladık, diğer tüm sütunlar sapasağlam yerinde. Sadece kuralları anlamamız ve doğru ayarlamaları yapmamız gerek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Diğer takımların toparlanmalarının bu kadar uzun sürmesinin nedeninin takımda köklü değişiklikler yapmak zorunda kalmaları olduğuna inanan Wolff, Mercedes'in bunu yapmak zorunda olmadığını düşünüyor.

Wolff, "Örnek olarak Ferrari'de bunu görebilirsiniz, zamanında tüm üst düzey lider kadrosunu ve kilit pilotlarını kaybettiler."

"Red Bull'daki durum ise güç ünitesi kurallarının tepetaklak değişmesi ve sağlam bir ortaklığa sahip olmamalarıydı. Yani temel parametreler değişti."

"Yine de dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dikkatli olsak iyi olur çünkü sezon bir çırpıda geçip gitti, bir daha bunun yaşanmasına izin veremeyiz, bir sonraki sezondan ve ondan sonraki sezondan sonra geriye dönüp bakamayız." dedi.