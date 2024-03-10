Wolff doğruladı: "Tüm takımlar Verstappen'i almak için amuda kalkar"
Toto Wolff, Max Verstappen'e olan ilgilerini doğrularken, Hollandalı pilotu ikna etmenin yolunun "hızlı bir araç üretmek" olduğunu söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme
Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen'in Red Bull'daki güç çatışmasının ardından Helmut Marko ile beraber Mercedes'e geçebileceği konuşuluyor.
Marko takımda kalacağını doğruladı fakat soruşturma sonucunda suçlu bulunursa, ekipten gönderilebilir.
Bu durumda ikisini de takımında görmek isteyen bir isim var; Mercedes takım patronu Toto Wolff.
Red Bull'da yaşananları ne kadar yakından takip ettiği sorusuna Wolff, "Daha önce de söylediğim gibi, bir sürücü her zaman mümkün olan en hızlı araçta olmaya çalışacaktır."
"Bu size yarış ve şampiyona kazanmak için en iyi şansı verir. Max de şu anda bu noktada."
"Jos, Max ve Raymond çok dürüstler, bazen rahatsız edici derecede dürüstler."
"Bence bu onların karar vereceği bir şey fakat bir yarış pilotunun en iyi araçta olmaya odaklı olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Shameem Fahath
Fakat Wolff, Verstappen'i takımında istediğini gizlemedi.
"Onun Mercedes'e gelmesini çok isterim ama önce aracımızı halletmemiz gerekiyor."
"Bence gelecekle ilgili hayaller kurmadan önce aracı geliştirmeli ve hem George hem de Lewis'e iyi araçlar sunmalıyız. Onlara bunu borçluyuz."
Kararı ne zaman verecekleri sorusuna Wolff, "Sanırım bekleyeceğiz. Birkaç ilginç seçeneğimiz var."
"Sezonun genç sürücüler ve biraz daha yaşlı isimlerle nasıl gideceğini değerlendirmek istiyoruz, dolayısıyla bu önümüzdeki birkaç hafta içinde almak istediğimiz bir karar değil."
"Nereye gideceğine bağlı olarak birkaç ay içinde göreceğiz." cevabını verdi.
Sonrasında kendisine yine Verstappen soruldu ve Wolff, "Bence bu Max'in alması gereken bir karar. Onun araçta olması için amuda kalkmayacak hiçbir takım yok." cevabını verdi.
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