Wolff: "Doğru dengeyi bulamadık"
paylaşım
yorumlar
Toto Wolff, üçüncü antrenman sonrası verdiği demeçte henüz doğru dengeyi bulamadıklarını söyledi.
Cumartesi günü yapılan üçüncü antrenman seansında Mercedes pilotu Valtteri Bottas dördüncü en iyi dereceyi yaparken, Lewis Hamilton beşinci en hızlı isim oldu.
Ancak sıralama turları öncesinde konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, sıralama turlarında daha iyi olmalarını bekliyor.
Wolff, “Hâlâ biraz gelişebileceğimizi düşünüyorum, çünkü şu ana kadar araçta optimum dengeyi yakalayamadık. Ayrıca, maksimum motor modlarını henüz kullanmadık."
"Gridin en tepesinde olmasak da, sıralama turları hakkında çok iyi hislere sahibim."
"Ancak birkaç saat sonra bu konuyu tekrar konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman haklı olup olmadığım çok net belli olacak." dedi.
Sonraki haber
Önceki haber
Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştiriyor
Sonraki haber
Canlı anlatım: Amerika GP sıralama turları
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Wolff: "Doğru dengeyi bulamadık"
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov