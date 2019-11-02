Wolff: "Doğru dengeyi bulamadık"

Cumartesi günü yapılan üçüncü antrenman seansında Mercedes pilotu Valtteri Bottas dördüncü en iyi dereceyi yaparken, Lewis Hamilton beşinci en hızlı isim oldu.

Ancak sıralama turları öncesinde konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, sıralama turlarında daha iyi olmalarını bekliyor.

Wolff, “Hâlâ biraz gelişebileceğimizi düşünüyorum, çünkü şu ana kadar araçta optimum dengeyi yakalayamadık. Ayrıca, maksimum motor modlarını henüz kullanmadık."

"Gridin en tepesinde olmasak da, sıralama turları hakkında çok iyi hislere sahibim."

"Ancak birkaç saat sonra bu konuyu tekrar konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman haklı olup olmadığım çok net belli olacak." dedi.