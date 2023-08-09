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Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"

Mercedes, George Russell'ın son zamanlarda yaşadığı form düşüşünün ardında W14 aracını dengeleme çabasının yattığını düşünüyor.

Filip Cleeren
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George Russell, Mercedes-AMG

Son üç yarışta Russell bir beşincilik ve iki altıncılık elde ederken, takım arkadaşı Lewis Hamilton bir podyum ve iki dördüncülük elde etti ve Mercedes en hızlı ikinci takım olmak için McLaren ve Ferrari ile mücadele etti.

Temmuz ayının başındaki Avusturya Grand Prix'sinden bu yana Russell birçok kez W14 ile işlerin yolunda gitmediğini söyledi. 

Takım patronu Toto Wolff'a Russell'ın formundaki düşüş sorulduğunda, bu yılki araçta doğru ayarı bulmanın zorluğunun Russell'ı etkilediğini söyledi.

Wolff, "Bu araçlar bıçak sırtında, bu yüzden hızla geriye düşüp güveninizi kaybedebilirsiniz." 

"Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak bu aracın doğru bir ayarı yok. Yine de bir sonraki adımda ne yapacağınızı anlamak için bu noktaya yakın olmalısınız." dedi. 

Baş teknik sorumlu Mike Elliot, bu çağın zemin etkili araçlarının yere yakın gitme ihtiyacının bir tur boyunca doğru dengeyi korumayı zorlaştırdığı konusunda hemfikir.

Elliot, "Bence araçların bu denli yere yakın olması işleri zorlaştırıyor."

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Virajda doğru dengeyi bulmak ve araçların sertliğiyle başa çıkmak zor."

"George harika bir pilot, onun araçta ihtiyaç duyduğu şeyi hızlı bir şekilde elde edeceğinden eminim." dedi.

Russell, Monako'da aracın tasarım değişikliğinin aleyhine işlediğine inanmıyor, çünkü ona göre aracın hissiyatı sezonun başından beri değişmedi. 

Performansındaki düşüşün güncellemelerle ilgili olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, öyle olduğunu sanmıyorum. Sanırım bu sadece ritmimizle ilgili."

"Araç sene başındaki haline oldukça benziyor. Bazı küçük değişiklikler var ama güncellemelerle ilgisi yok."

"Bazen işler yolunda gider ve kendinize güveniniz olur. Bazen biraz güveninizi kaybedersiniz ve bu da zincirleme bir etki yaratır." yanıtını verdi.

Yaz arasından önceki son yarış olan Belçika Grand Prix'sinden sonra Russell, son ayar seçimlerinin neden işe yaramadığına dair bazı cevaplar bulduğu için, sezonun ikinci yarısı için bu sorun konusunda daha iyi hissediyordu.

Spa-Francorchamps'ta altıncı olduktan sonra Russell, "İlk altı yarışın gerçekten güçlü olduğunu söyleyebilirim, son altı yarış ise o kadar değil. Bunun nedenine dair birkaç fikrimiz var." 

"Bu hafta sonu, muhtemelen son yarışlarda ayar ile gittiğimiz yönün doğru olmadığını doğruladı." dedi.

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