Wolff: "Diğer tasarımları kopyalayan bir takım değiliz"

Çarşamba günü 2023 aracı W14'ü tanıtan Mercedes, beklendiği üzere sıfır sidepod konseptinden geri adım atmadı ve gelişmiş bir tasarımla karşımıza çıktı.

Takımın amacı, hızlı olduğuna inandıkları konseptin gelişimini sürdürmek ve şampiyonluk savaşına dönebilmek.

Lansmanın ardından araç hakkında konuşan Toto Wolff, başka tasarımları kopyalamak yerine kendi çözümlerini üretmeyi tercih edeceklerini söylüyor.

"Şimdiye kadar başkalarını kopyalayan bir ekip olduğumuza inanmıyorum. Her zaman kendi aklımıza göre hareket ettik, her zaman son derece yaratıcı bir ekip olduk ve her zaman kendi yolumuzdan gitmeyi tercih ettik. Bu yaklaşımın geçmişte işe yaradığını düşünüyorum."

"Birçok takımın -belki Ferrari hariç- [yaklaşım olarak] Red Bull'a yaklaştığını düşünüyoruz. Biz ise geçen yıl konseptin işe yarayacağını düşünmüştük, yaşadığımız onca sorundan sonra bunun yanlış olduğunu gördük."

"Şimdi birçok açıdan benzer görünen bir araçla yeni sezona giriyoruz, çünkü bazı unsurları değiştirmek gerçekten zor, ancak mühendislere güvenmeniz gerekiyor ve ben güveniyorum. Bu yüzden konsepte bağlı kalacağız, umarım pistte de istediğimiz özelliklere sahip olur. Değilse de bir yolunu buluruz."

"Bence mühendislerin ve tasarımcıların işi çözüm üretmektir. Bu yüzden her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Zor olan şey kristal bir küreye sahip olmamak, önünüzde ne olduğunu asla bilemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey kendinizi hazırlamak ve sorun her ne ise onu çözmek için gayretle çalışmaktır." dedi.