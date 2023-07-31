Wolff: "Değerlendirme yaparken Verstappen'i denklemden çıkarmamız gerekiyor"

Verstappen, vites kutusu değişikliği nedeniyle aldığı beş sıra grid cezasının ardından altıncı sıradan başlamasına rağmen damalı bayrağı takım arkadaşı Sergio Perez'in 22 saniye önünde geçti. Ancak en hızlı tur puanını yarışın son turunda Lewis Hamilton aldı.

Hamilton'ın geç pit stopu Mercedes'e ekstra bir puan kazandırırken, George Russell sekizinci sırada kaldı. Ancak takım Charles Leclerc ve Ferrari ile üçüncülük için mücadele edemedi ve Red Bull'ların hızının oldukça gerisinde kaldı.

Wolff yarıştan sonra basına verdiği demeçte takımın bu sezonki ilerlemesini değerlendirirken Verstappen'i göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

"Bence Max'i denklemden çıkarmanız gerekiyor."

"Ama bilirsiniz, bu sporda kronometre asla yalan söylemez, sadece bir araçta her şeyin üstünde olan bir adam vardır."

Hamilton yarıştan sonra Mercedes'in hızına rağmen, 2022'de araçlarını rahatsız eden ve dalgalanma olarak bilinen düzlüklerde zıplama sorununun geri döndüğünü belirtti.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, "Perez'i denkleme dahil edebilirsiniz çünkü onunla yarışıyorduk. Benzer gelişim rotalarını takip ediyor gibi görünüyoruz. Ancak bugün daha hızlı olan tek bir araç vardı."

"[Verstappen] Tur başına bir buçuk saniye kazanıyordu. Bu yüzden, verileri gördüğüm ve pilotlarla konuştuğum için bunun üzerine gitmeliyiz."

"Bugün ve dünkü ana sınırlayıcı faktör, araçların her düzlükte kelimenin tam anlamıyla zıplamasıydı. Raidillon bile normalde kolay olmasına rağmen pilotların zorlandığı bir bölüm oldu."

"Yine de geçen yıla göre araç iyiydi ve en azından şimdi yaza giriyoruz, üç haftalık bir ara var ama bence doğru yoldayız." dedi.

Hamilton ile en hızlı turu atmak için lastiği korumak yerine öndeki Charles Leclerc'i kovalayıp kovalayamayacakları sorulduğunda Wolff, "O hamleyi yapabileceğimizi sanmıyorum. Hızımız Leclerc'i geçmek için yeterli değildi." yanıtını verdi.