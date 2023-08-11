Wolff: "De Vries'e zaman verilseydi Red Bull koltuğuna aday olabilirdi"

Mercedes ile Formula E şampiyonluğu yaşayan ve takıma yaklaşık iki yıl boyunca test sürücüsü olarak hizmet veren De Vries, aradığı F1 fırsatını ise AlphaTauri ile yakaladı.

Ancak hayal kırıklığından öteye gidemediği ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın epey gerisinde kaldığı on yarışın ardından AlphaTauri'nin kararı kendisiyle yolları ayırmak oldu.

De Vries'in yakın zamanda yeniden Mercedes bünyesine dönüş yapması bekleniyor, kendisinin bir FE koltuğu aradığı da bilinmekte.

Toto Wolff ise her şeye rağmen Hollandalı pilotun potansiyelinin harcandığını öne sürmekte.

Sky'a konuşan Wolff, "Belki de sadece daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Eğer kendisine sezonu tamamlama fırsatı verilseydi kim bilir neler olacaktı."

"Belki günün sonunda Red Bull koltuğu için gerçekten iyi bir aday olarak dahi karşımıza çıkabilirdi."

"Ancak günün sonunda [Daniel] Ricciardo ile bir kıyas yapmak istediler, kendisinin [Sergio] Perez'in koltuğunu alıp alamayacağına bakacaklar."

"Bu kararın ardından De Vries'in gözden düşmesi çok normal."

"De Vries'e gerçekten hayranlık duyuyorum, araç gelişimi konusunda inanılmaz bir isim, bize büyük katkıları oldu." dedi.