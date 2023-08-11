Wolff: "De Vries'e zaman verilseydi Red Bull koltuğuna aday olabilirdi"
Mercedes takım patronu Toto Wolff'e göre Red Bull koltuğu için aday olabilecek potansiyeldeki Nyck De Vries'e daha fazla zaman verilmeliydi,
Mercedes ile Formula E şampiyonluğu yaşayan ve takıma yaklaşık iki yıl boyunca test sürücüsü olarak hizmet veren De Vries, aradığı F1 fırsatını ise AlphaTauri ile yakaladı.
Ancak hayal kırıklığından öteye gidemediği ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın epey gerisinde kaldığı on yarışın ardından AlphaTauri'nin kararı kendisiyle yolları ayırmak oldu.
De Vries'in yakın zamanda yeniden Mercedes bünyesine dönüş yapması bekleniyor, kendisinin bir FE koltuğu aradığı da bilinmekte.
Toto Wolff ise her şeye rağmen Hollandalı pilotun potansiyelinin harcandığını öne sürmekte.
Sky'a konuşan Wolff, "Belki de sadece daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Eğer kendisine sezonu tamamlama fırsatı verilseydi kim bilir neler olacaktı."
"Belki günün sonunda Red Bull koltuğu için gerçekten iyi bir aday olarak dahi karşımıza çıkabilirdi."
"Ancak günün sonunda [Daniel] Ricciardo ile bir kıyas yapmak istediler, kendisinin [Sergio] Perez'in koltuğunu alıp alamayacağına bakacaklar."
"Bu kararın ardından De Vries'in gözden düşmesi çok normal."
"De Vries'e gerçekten hayranlık duyuyorum, araç gelişimi konusunda inanılmaz bir isim, bize büyük katkıları oldu." dedi.
Son Haberler
Mercedes, 2024 F1 aracı için doğru ayarları bulduğundan emin
Mercedes, 2024 F1 aracı için doğru ayarları bulduğundan emin Mercedes, 2024 F1 aracı için doğru ayarları bulduğundan emin
Sainz: "Her şey yeniden başlıyor, tekrar öne geçmeye çalışacağız"
Sainz: "Her şey yeniden başlıyor, tekrar öne geçmeye çalışacağız" Sainz: "Her şey yeniden başlıyor, tekrar öne geçmeye çalışacağız"
Lorenzo: "Marquez bir sene daha Honda'da kalmalı"
Lorenzo: "Marquez bir sene daha Honda'da kalmalı" Lorenzo: "Marquez bir sene daha Honda'da kalmalı"
Horner: "2025 için Red Bull koltuğuna büyük bir ilgi var"
Horner: "2025 için Red Bull koltuğuna büyük bir ilgi var" Horner: "2025 için Red Bull koltuğuna büyük bir ilgi var"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar